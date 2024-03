"ON VRHUNSKI POZNAJE KOŠARKU": Simonović se preporodio kod Alimpijevića

Crnogorski košarakaš Marko Simonović otišao je iz Crvene Zvezde na pozajmicu u Bešiktaš koji sa klupe predvodi srpski trener Dušan Alimpijević.

M. Vukadinović

Krlni igrač pruža sve bolje i bolje partije kako je prešao u tursku ekipu, a u sredu je bio i deo velikog podviga kada je Bešiktaš eliminsao Gran Kanariju iz Evrokupa. Sada je dao intervju za portal "Basketball Sphere". gde je govorio o mnogim temama, između ostalog kako je odlučio da promeni klub u sred sezone.

- Otkako se u Crvenoj zvezdi desila promena trenera, imao sam povredu i nisam posle toga dobijao preveliku šansu. Bilo mi je potrebno nešto novo i u dogovoru sa klubom, sa kojim imam ugovor do kraja sledeće sezone, otišao sam na pozajmicu. Do toga je došlo prvenstveno zbog toga što me je Dušan kontaktirao, nakon čega mi se svidela opcija da odem u Bešiktaš. Kada se to desilo, bilo mi je potrebno vreme da se uklopim. Tražio sam se prvih nekoliko utakmica, nakon čega je bilo sve bolje i bolje. Sada sam ušao u dobar ritam i dobio samopouzdanje. Trenutno sve ide kako treba i srećan sam što igramo dobro i što smo pobedili Gran Kanariju u osmini finala - naveo je Simonović.

Dodao je i da mu se dopada uloga koja mu je namenjena.

- Kada sam došao u Bešiktaš, već su imali ‘četvorku’, Lejtona Hamondsa, koji je posle otišao u Dižon. Počeo sam da igram na toj poziciji na početku, kada sam se još pronalazio, da bi potom trener počeo da me koristi kao centra. Od tog momenta, sve je krenulo nabolje, mada trenutno povremeno pokrivam i poziciju krilnog centra - doao je Simonović.

Za kraj je naveo da sa Alimpijevićem ima sjajan odnos.

- Otkako sam došao, imamo odličan odnos. Voleo bih da se tako nastavi i do kraja sezone. Da li je bolji motivator ili taktičar? Dobar je motivator, ali vrhunski poznaje košarku, vodi računa o svakom detalju, izuzetno je posvećen i na parketu i van parketa. Vidi se da živi košarku, to nam baš dosta znači, što se preslikava i na naše rezultate - zaključio je Simonović.

On u dresu Bešiktaša prosečno beleži 7 poena, uz četiri skoka u Evrokupu, dok su u Superligi Turske brojke bolje – 9 poena, uz četiri skoka po utakmici.

