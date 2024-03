ANĐUŠIĆ OPTIMISTIČAN PRED MEČ SA OLIMPIJOM: "Spremni smo za meč, moramo da prikažemo našu najbolju igru"

Košarkaši Partizana igraće u petak od 20.30 časova u Milanu sa Olimpijom u 28. kolu Evrolige.

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić rekao je pred meč sa Olimpijom da su veoma iskusna i kvalitetna ekipa i dodao da su igrači "crno-belih" motivisani za meč u Milanu.

- Oni su veoma iskusna ekipa, ali još ne znamo u kojem će sastavu da nastupe jer su u poslednje vreme imali problema sa povredama. Ali bez obzira na to, oni su iskusni i kvalitetni igrači. Ove sezone igraju dosta promenljivo. Mislim da će da odigraju kvalitetno, pošto im je ova utakmica važna za priključak za "plej-of2. Uz to su i domaćini i moramo da prikažemo našu najbolju igru, da bismo uspeli da dođemo do pobede - rekao je Anđušić.

Anđušić je istakao da je dobra atmosfera u timu i dodao da se nada pobedi u Milanu.

- Atmosfera je super, naravno da je bolje kada se pobeđuje. Sve je drugačije i pozitivnije i nadam se da ćemo da nastavimo u tom ritmu - dodao je košarkaš Partizana.

Anđušić je naveo da je košarkašima Partizana prijala pauza.

- Svima nam je prijala ova pauza, da se resetujemo da se vratimo motivisaniji. Promenilo se to što znamo da je svaka utakmica sada kao finale. I u ABA ligi i Evroligi, za drugo mesto, odnosno za plej-of. I iz tog razloga smo svi još više motivisaniji. Spremni smo, imamo kvalitet i znam da imamo i taj timski duh. I to je bitno za dobre rezultate i opet kažem, pozitivnije je posle važnih pobeda, nego kada se gubi. Nadam se da ćemo da nastavimo sa dobrim rezultatima. Posle toga će sve da bude lakše - naveo je Anđušić.

Anđušić je istakao da zadovoljan igrom na poslednjih nekoliko mečeva.

- Na terenu radiš svoj posao najbolje što možeš, da pomogneš ekipi i to je najvažnije", zaključio je Anđušić.

Košarkaš Partizana Bruno Kaboklo izjavio je da očekuje dobru igru svog tima.

- Raspoloženi smo, radimo naporno i mislim da igramo baš dobru napadačku košarku u ovom momentu - rekao je Kaboklo.

Partizan se nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i 14 poraza, dok je Olimpija na 13. poziciji sa skorom 11/16.

