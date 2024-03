''OMEKŠALI PRAVILA, DA BI ONI MOGLI DA IGRAJU U NBA!'' Bivši ''Ol-Star'' igrač uputio prozivke Jokiću, Dončiću i ostalim Evropljanima

Bivši NBA košarkaš Gilbert Arenas skandaloznom izjavom pokušao je da omalovaži ono što rade Nikola Jokić, Luka Dončić kao i mnogi drugi Evropljani u najjačoj ligi na svetu.

Foto: AP

- NBA je ukinula agresivnu košarku kako bi se otvorila prema Evroligi. Kada su Evropljani počeli da dolaze, liga je bila previše teška i prežestoka za njih. Na kraju su omekšali pravila kako bi se otvorili prema inostranim igračima - rekao je Arenas u jednom podkastu i dodao:

- Nisu omekšali pravila za Amerikance, već samo za one koji dolaze iz Evrope. Šta mislite zašto govore da će Evropljani predvoditi ligu za pet godina. Više trojki, dodavanja, to nije naša liga, nije američki stil, to je evropski stil igre.

Nije se bivši as Voriorsa, Vašingtona, Orlanda i Memfisa tu zaustavio.

- Kako da postanu globalni brend, ako je za Evropljane liga fizički prežestoka? Morali su da pronađu način da im omoguće dolazak u ligu. Uveli su više šutiranja kako bi takvi igrači mogli da prežive - rekao je Arenas.

Arenas je i ranije prozivao Nikolu Jokića, a najviše uvreda je dobio nakon osvajanja šampionske titule sa Denverom, kada je rekao da srpski košarkaš ''nikad neće biti megazvezda''.

BONUS VIDEO: ZVEZDA DOČEKALA: Nikola Topić trenira

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.