DOBRE VESTI ZA SRBIJU! NBA as želi sa ''orlovima'' na Olimpijske igre

NBA as i reprezentativac Srbije, Nikola Jović je u intervjuu za "Telegraf" naveo da bi voleo da bude član nacionalnog tima na Olimpijskim igrama u Parizu.

FOTO: EPA

- Ja se nadam. Sve što se desilo prošle godine bilo je divno, što za mene, što za moju porodicu i za sve nas. Ja se zaista nadam, ako me zdravlje posluži, i ako selektor bude za to, ja ću uvek biti na raspolaganju. Videćemo, još nismo ulazili ni u kakve detalje, još ima vremena. Siguran sam, polako je već počelo da se priča o tome sve više i više. Što se tiče naših saigrača u NBA ligi, nismo još ništa puno razgovarali, mislim da ima još puno vremena i da tek polako treba da se uvodimo u to", rekao je Jović nakon što je prethodno rekao da bi rado zaigrao i za Zvezdu i za Partizan.

Mladi as pokazao je svoj potencijal u pripremnom periodu pred Mundobasket, pa i na samom turniru do kog se došlo do srebrne medalje.

- Pomogla je (medalja) sigurno. To je bio neverovatan turnir, gde je bilo dosta dobrih igrača. U svakom smislu sam napredovao. Pogotovo što smo i mi imali sjajne igrače, što sam igrao na drugi način. To je bila jedna velika odskočna daska za mene, ja sam prvi sebi ulio sebi neko samopouzdanje, gde sam znao da mogu da igram na najvećem nivou. Kada ste u finalu Svetskog prvenstva, nema tu puno drugih stvari, nema većeg nivoa od toga - rekao je Nikola Jović.

