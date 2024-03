TO MOŽE SAMO PARTIZAN! Kum Željka Obradovića se emotivno slomio (VIDEO)

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je posle pobede nad Efesom (100:90) u Evroligi da ne vidi sebe nigde osim u Partizanu i da će ili ostati u klubu ili neće više nigde raditi.

Foto: Printskrin

- Ne vidim sebe nigde osim u Partizanu. Ili ću ostati u klubu ili više neću nigde raditi. Kako će to izgledati u budućnosti, to ćemo još videti. Ponosan sam i srećan što sam trener kluba koji volim. Ovo što sam doživeo večeras, ali i uopšte od mog povratka u klub, za ovakve stvari se valja roditi. Sve što radim ovde, radim zbog njih, oni su najveća snaga kluba. Srce mi je puno kad vidim koliko dece dolazi na naše utakmice - rekao je Obradović, koji ima ugovor do kraja tekuće sezone.

Željko Obradović dobio je veliku podršku navijača Partizana na meču sa Efesom! Cela "Arena" dugo je skandirala ime i prezime legendarnog trenera.

Emocije su bile jake, a nekog su uspele i da slome...

Partizan je emocija! Partizan je porodica!



Partizan is an emotion! Partizan is a family!#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/pDhbMF0hXk — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 29, 2024

Pomoćni trener tima iz Humske i kum Željka Obradovića Vladimir Androić nije mogao da sakrije suze. Dok je hala pevala Obradoviću, ovaj iskusni stručnjak je plakao.

Na kraju ga je Željko i zagrlio.

- Partizan je emocija! Partizan je porodica - poručili su iz Partizana na društvenim mrežama.

