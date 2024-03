GERARDINI O ĐORĐEVIĆU: "Trener njegovog nivoa trebalo bi da radi u Evropi"

GENERALNI menadžer Fenerbahčea Mauricio Gerardini, jedna od najuticajnijih ličnosti u evropskoj košarci, govorio je o brojnim zanimljivim temama tokom gostovanja u emisiji "Sport klub" na italijanskoj televiziji.

U fokusu se našao i Aleksandar Đorđević kao bivši trener turskog velikana, kojeg je u sezoni 2021/2022. predvodio do nacionalne titule protiv tada aktuelnog šampiona Evrolige Efesa. Međutim, to nije bilo dovoljno da mu klub ponudi produženje saradnje, već je dok je trajala finalna plej-of serija uveliko završavao posao sa Dimitrisom Itudisom, sada takođe bivšim trenerom Fenera.

- Nismo imali nikakvih problema na ličnom planu. Saša je izuzetna osoba - pohvalio je Gerardini srpskog stratega. - Jedino biste voleli da bude strožiji, agresivniji. On je kvalitetan košarkaški čovek, koji dobro poznaje upravljanje svlačionicama. S obzirom na sutuaciju, trener njegovog nivoa trebalo bi da nađe evropsku poziciju. On to zaslužuje i kao kvalitetan trener i kao čovek - rekao je Gerardini o aktuelnom selektoru Kine.

Bilo je priče i o glasinama o isključenju Makabija iz Evrolige zbog ratnih dejstava u Palestini.

- Preferiram da se klonim političkih razmatranja - rekao je Gerardini. - Pojavilo se mnogo netačnih informacija. Nikada nije postojao klub koji je podneo takav zahtev da se izbaci Makabi.

