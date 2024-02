FIBA OBJAVILA LISTU: Evo gde je Srbija posle kvalifikacionih prozora

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨



Thoughts on Volume 2 of our @LiveSmart #EuroBasket 2025 Qualifiers Power Rankings? 🤔



📊 Click below for the full list. — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 28, 2024