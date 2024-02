SADA JE SVE POZNATO: Evo koliko je Šabaz Nejpir dobio para od Crvene zvezde

STIGAO je Šabaz Nejpir kao veliko pojačanje u Crvenu zvezdu, međutim, samo prvu utakmicu u crveno-belom dresu je odigrao na nivou, sve ostalo je bilo daleko ispod očekivanog. Nebojša Čović je sada otkrio tačnu cifru koliko je plejmejker dobio para od kluba sa Malog Kalemegdana.

FOTO: M. Vukadinović

Nebojša Čović, prvi čovek tima s Malog Kalemegdana, otkrio je u jednom podkastu detalje o visini Nejpirove plate i koliko su crveno-beli platili za njegove usluge.

- Šabaz Nejpir, 2.100.000 dolara (godišnja plata u Zvezdi). Mi smo Šabazu isplatili tri plate, tri puta po 210.000 dolara, dakle 630.000 dolara. On je ušao u peti mesec (pre odlaska), četvrtu i petu platu isplaćujemo u pet mesečnih rata. Dakle, mi plaćamo 1.050.000 dolara, a lukavi Mesina plaća isto toliko, ali je zato dao izjavu da se Srbi glođu - rekao je Čović, a potom i otkrio šta je pošlo po zlu sa Nejpirom:

- Nije se uklopio čovek. To za porodicu je bila priča, ali izgleda i da mu u Milanu nedostaje porodica kada vidio kako igra. On je u Zvezdi odigrao jednu utakmicu dobro i to je naš problem koji vučemo od početka sezone. Mi u Zvezdi imamo velika imena kada su u pitanju domaći igrači, oni su mu se maksimalno otvorili i pomagali mu. Nejpir je stalno govorio kako se trudi i da će se uklopiti. Najavljivao je, ali nije postao bolji - istakao je Nebojša Čović.

