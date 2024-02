MEČ GOTOV, NIKOLINA ŽRTVA JOŠ TRAŽI LOPTU: Au, šta je Jokić uradio prvom piku s NBA drafta! Pa, da li je moguće... (VIDEO)

Nikola Jokić je i na početku nove nedelje jedna od glavnih tema u NBA , i to ne samo zbog rezultata koje ostvaruje sa Denver nagetsima, ili lične statistike.

Minule noći Jokić je iznova odigrano izvrsno, u drugoj uzastopnoj utakmici s Portlandom koju su imali aktuelni šampioni.

I, ne samo da je ostavio, ukupno posmatrano, odličan utisak, a o tom Jokićevom času košarke su vam "Novosti" javile dok se u ovim našim krajevima još nije ni razdanilo, već je jednom fintom oduševio sve ljubitelje košarke.

Čuvao je srpskog asa nekadašnji prvi pik sa NBA drafta, centar Trejlblejzersa Deandre Ejton, ali nije ni sanjao šta će Jokić da mu uradi:

MVP poslednjeg finala je u jednom trenutku kobojagi krenuo da šutne, podigao ruke iznad glave, držeći loptu, kao da će ona svakog časa poletiti ka obruču - a Ejton, ubeđen da se šut dogodio, prestao je da gleda Jokića i počeo da se okreće ka košu.

A lopta je i dalje bila u rukama centra Denvera...

Naravno, majstor kakav jeste, najbolji igrač Nagetsa je iskoristio ovu zbunjenost čuvara da protutnji pokraj njega i da, iz teške pozicije, pritom i fauliran - poentira.

Evo i kako je to izgledalo:

Nikola Jokić - statistika

Nekada sa ovakvim fintama, nekada sa drugačijim, tek, nestvarni Jokić ostvaruje i čak devet asistencija po meču u ovoj sezoni, njegovoj devetoj u najjačoj ligi na svetu. Bolji učinak u tom statističkom parametru imao je samo prošlom prvenstvu, 9,4.

Ali, sada je efikasniji (26,3 poena, naspram prošlosezonskih 24,5), a i bolji je u skoku (12,2 naspram 11,8) kao i blokadama (0,9 po meču, naspram 0,7).

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prvo mesto drže Minesota i Oklahoma sa učinkom od po 35-15, slede slede Los Anđeles Klipersi sa 33-15, Denver je četvrti sa 35-16, a iza su Sakramento sa 29-19, Feniks sa 29-21, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 38-12, a za njim slede Milvoki sa 33-17, Klivlend sa 31-16, Njujork sa 32-18, Filadelfija sa 30-18, Indijana sa 28-23...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

petak, 9. 2. - u gostima protiv Los Anđeles Lejkersa od 4

subota, 10. 2. - u gostima protiv Sakramenta od 4

utorak, 13. 2. - u gostima protiv Milvokija od 2

četvrtak, 15. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

petak, 23. 2. - kod kuće protiv Vašingtona od 3

subota, 24. 2. - u gostima protiv Portlanda od 4

ponedeljak, 26. 2. - u gostima protiv Golden Stejta od 1

četvrtak, 29. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

