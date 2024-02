PARTIZAN DOBIJA A LICENCU EVROLIGE: Zoran Savić otvorio dušu Litvancima

VELIKE vesti za navijače Partizana.

U aprilu bi trebalo da se održi važan sastanak Evrolige posle kojeg bi trebalo da bude poznato da li će neko od srpskih klubova postati deo elitnog takmičenja na duži period.

Sportski direktor Partizana Zoran Savić u intervjuu za litvanski portal ''Basket njuz'' istakao je da crno-beli ispunjavaju sve uslove za dobijanje A licence i veruje da su jedan od najvećih faktora navijači.

- Za mene, najvažnije je to što stvaramo nove navijače. Kada sam igrao u Efesu, bilo je dosta mladih. A kada sam se vratio u Istanbul prošle godine, bio sam iznenađen što je u hali bilo 14.000 ljudi. Igrao sam tamo 1999. godine i sećam se da sam video puno dece. Pitao sam ljude iz Efesa: Kako ste došli do publike od 14.000? Rekli su mi da su to isti ljudi, ista deca koja sada kupuju karte - otkriva Savić koji je rekao da na svaku utakmicu Partizana dođe između 600 i 800 mališana.

Ove sezone je Partizan član Evrolige zahvaljujući vajld karti koju je dobio kao osvajač Evrolige, a litvanski portal ističe da osim Partizana i Crvena zvezda ima jake argumente kada je u pitanju dugoročna licenca.

- Ne znamo ništa. Mislim da niko ne zna. Mislim da 13 vlasnika licence imaju puno pitanja na koja bi trebalo da odgovore i da onda o svemu odluče u aprilu. Mislim da nisu napravili odluku još uvek, jer zavisi od mnogo stvari. Ne znamo šta žele da uradimo. Znamo samo za Dubai, ali niko ne zna da li će njihov ulazak da se desi sledeće sezone, ili one tamo - ističe Savić. - Ispunjavamo sve uslove za A licencu. Imamo navijače, naša ekonomska situacija je mnogo, mnogo, mnogo bolja nego pre tri godine kada sam došao u martu 2021. Neverovatna je razlika, a dolazak Željka Obradovića je bio ključ. Ne zavisimo toliko od Vlade Srbije. Najvažnija stvar - pokušavamo da smanjimo doprinos države i da svake sezone sami zaradimo više novca. Radimo na prodaji dresova, povećali smo to za 100 puta u odnosu na period od pre tri godine. Mislim da možemo da zadržimo sličan budžet svake sezone. Doveli smo 600.000 ljudi u halu prošle sezone. Nemamo dugove, plaćamo plate i porez u isto vreme, a to se nije desilo u Partizanu u poslednjih 20 godina.

Uprkos svim pozitivnim stvarima, Savić ne zna kakav bi odgovor Evrolige mogao da bude na sve argumente Partizana.

- Ne znamo... Ne znamo kakve tačno ideje imaju. Nismo pričali posebno o tome. Trenutno, problem je što klubovi imaju moć. Nije kao pre sedam godina, ili sa Đordijem Bartomeuom. Pokušavaju da donesu najbolje stvari svake godine, a moramo da razmišljamo o periodu od 10 godina. U aprilu, moraju da vide šta žele u budućnosti jer imaju klubove kao što su Partizan, London, Pariz i Dubai. Gde žele da se šire? Košarka je u Srbiji sport broj 1. Ne možemo da izgubimo ovaj region. Novac je svima bitan, ali da imaš novac i istoriju je takođe veoma važno. Mislim da svakog dana pokazujemo da zaslužujemo da ostanemo u Evroligi na duži period - zaključio je Savić.

