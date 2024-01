"TU SMO DA TO NE IZGLEDA GLUPO": Nikola Jokić ne samo da je tripl-dablom "udario" po moćnom Milvokiju, već imao šta i da kaže

SLABO šutersko veče u pobedi Denver Nagetsa nad Milvokijem (113:107), Nikola Jokić je nadomestio novim tripl-dablom, 14. u sezoni. Bez obzira na 15 promašaja iz igre od 25 upućenih šuteva, Džoker je meč protiv Baksa završio sa 25 poena, 16 skokova i 12 asistencija i u tandemu sa Džamalom Marejem (35 p.), predvodio je Nagetse protiv Janisa Adetokumba i društva.

FOTO: Tanjug/AP

Bio je to četvrti uzastopni Džokerov trijumf u međosbnim okršajima sa grčkim asom, koji je susret sa aktuelnim šampionom NBA lige okončao sa 29 poena i 12 skokova. Zakazala su mu dvojica prvih pomoćnika, Kris Midlton (14) i Dejmijan Lilard (18), pa je Bruk Lopez morao da obuči kostim Robina i namuči Denver. Nedovoljno da se nakon izjednačenog prvog poluvremena zaustavi šampion koji je naletom u trećoj četvrtini i dobrom odbranom prelomio utakmicu.

Inače, utakmica protiv Denvera bila je debitantska za trenera Doka Riversa na klupi Milvokija, ali sva je prilika da je se neće sećati po najlepšem.

- Treću četvrtinu smo veoma dobro odigrali, postigli su tada samo 19 poena, pokazali smo sebi da možemo da ih zaustavimo. I u poslednjoj četvrtini naša odbrana bila je dobra, na kraju postigli su 107 poena, ali to je dobro za nas, s obzirom na to kakav tim imaju i kakav im je inače prosek. To je bilo važno za nas - poručio je Jokić i u prvi plan istakao Gordona i Koldvel-Poupa, najbolje defanzivce iz petorke Denvera.

- Imamo momke koji su zaista odigrali dobro kao Aron Gordon, Koldvel-Poup, mi smo samo tu da sve to ne izgleda glupo, tu smo da ih zaštitimo. Oni su glavni u tom segmentu, odrađuju sav posao, mi smo tu da im pomognemo.

NBA rezultati

Klivlend - L. A. Klipers 118:108, Šarlot - Njujork 92:113, Majami - Feniks 105:118, Bruklin - Juta 147:114, Boston - Nju Orleans, San Antonio - Vašington 113:118, Oklahoma - Minesota 101:107, Memfis - Sakramento 94:103, Hjuston - L. A. Lejkers 135:119, Dalas - Orlando 131:129, Denver - Milvoki 113:107, Portland - Filadelfija 130:104.

