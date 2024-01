BES U DENVERU: Evo šta je Nikola Jokić doživeo

Nikola Jokić treba da igra jedan od najzanimljivijih mečeva, a navijači njegovog kluba, Denver nagetsa, izuzetno su besni.

FOTO: Tanjug/AP

Jokić, generalno, nema većih problema u NBA ligi sa rivalima, mahom lako izlazi na kraj sa njima, ali... postoje određene sudije koje ne da mu "ne leže", nego kao da namerno rade sve što je u njihovoj moći da srpskog asa izvedu iz takta (ili sa parketa).

Recimo, Toni Braders već godinama važi za Jokićevog sudijskog "dželata", a posebno su ove sezone navijači šampionakivni na Musu Dagera, zbog pomalo neverovatnog kriterijuma koji je odabrao da koristi kada je centra Denvera izbacio sa utakmice u Čikagu.

I, pred veliki derbi NBA lige, a Denver nagetsi dočekuju Milvoki bakse, predvođene dvema istinskim zvezdama košarke, dvostrukim MVP-em Janisom Adetokumbom i sjajnim pojačanjem iz Portlanda, legendarnim bekom Demijanom Lilardom, čelnici šampionata su odlučili sledeće, a javlja novinar DNVR-a, Harison Vind:

- Toni Braders će biti glavni arbitar za večerašnju utakmicu Nagets - Baks. A Musa Dager je takođe deo sudijske ekipe i prvi put deli pravdu Denveru otkako je Nikolu Jokića izbacio sa meča u Čikagu ranije ove sezone.

Naravno, reakcije navijača branioca titule na ovakvu odluku nisu bile nimalo lepe, a iz poštovanja pristojnosti ih nećemo prenositi, osim, eto, jedne grafičke:

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prvo mesto dele Oklahoma i Minesota sa učinkom od po 32-14, Los Anđeles Klipersi su treći sa 30-14, Denver četvrti sa 32-15, a slede Sakramento sa 26-18, Feniks i Nju Orlens sa po 26-20, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 35-11, a za njim slede Milvoki sa 32-14, Filadelfija sa 29-15, Njujork sa 29-17, Klivlend sa 27-16, Indijana sa 27-20...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

utorak, 30. 1. - kod kuće protiv Milvokija od 3

četvrtak, 1. 2. - u gostima protiv Oklahoma Sitija od 2

subota, 3. 2. - kod kuće protiv Portlanda od 3

ponedeljak, 5. 2. - kod kuće protiv Portlanda od 2.30

petak, 9. 2. - u gostima protiv Los Anđeles Lejkersa od 4

subota, 10. 2. - u gostima protiv Sakramenta od 4

utorak, 13. 2. - u gostima protiv Milvokija od 2

četvrtak, 15. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

petak, 23. 2. - kod kuće protiv Vašingtona od 3

subota, 24. 2. - u gostima protiv Portlanda od 4

ponedeljak, 26. 2. - u gostima protiv Golden Stejta od 1

četvrtak, 29. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



