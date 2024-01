MICIĆ: ''Važan mi je lični osećaj, a on mi kaže da sve ima smisla''

Reprezentativac Srbije i košarkaš Oklahome Vasilije Micić izjavio je da se ne obazire na komentare o svojim igrama u NBA ligi, kao i da ima osećaj da njegova trenutna pozicija ima smisla i da je tu sa razlogom.

Micić je u julu 2023. godine obukao dres Oklahome i od tada na parketu prosečno provodi 12 minuta, uz postignuta 3,3 poena i podeljene 2,4 asistencije.

- Za ljude koji prate moju karijeru sa strane, možda im deluje da stvari nisu tako dobre i povoljne po mene. Ali, meni to nije važno. Najvažniji je moj lični osećaj, a on mi kaže da trenutno sve ima smisla i sve je sa razlogom. Sve što sam postigao u Evropi nije mi došlo na tacni. Morao sam mnogo da radim da bih sve to postigao. Niko mi ništa nije dao. Tako sam naučio mnogo toga u životu - istakao je Micić, a prenosi Mocartsport.



