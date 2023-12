"NE OBAZIREM SE NA TO, SLEDEĆE PITANJE": Šabaz Nejpir je ovako odgovorio kritičarima

AMERIČKI košarkaš Šabaz Nejpir oglasio se nakon pobede Crvene zvezde nad Albom u kojoj je postigao 10 poena.

Bilo je mnogo kritika na račun Šabaza Nejpira tokom sezone...

- Ne obazirem se na to. Sledeće pitanje, rekao je Nejpir, a preneo "Sport klub".

Govorio je potom o razlozima za krizu u igri.

- Nemam ritam. To je najveća stvar. Nisam bio u timu, bio sam povređen i nemam ritam. Potrebno je vreme. To je deo igre. Nisam zabrinut za ono što drugi govori. Sve je ovo deo igre. Jednom kada uđem, biće drugačije. Na kraju krajeva, dok god pobeđujemo, nije me briga koliko sam poena postigao. Samo želim da tim pobeđuje.

On ipak veruje u uspešnu sezonu svog tima.

- Naravno. Bilo je mnogo timova širom sveta koji ne otvore sezonu dobru. Ako dođete do plej-ofa, onda kreće nova sezona. Sada smo na skoru 5-9, ostalo je još mnogo utakmica i moramo da damo sve od sebe na narednim utakmicama i pokušamo da na njima pobedimo. Da se sezona završava danas, onda ne bi bilo šanse. Ali ostalo je još mnogo.

