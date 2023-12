"NIJE ISKLJUČENO DA ODEMO NA FAJNAL-FOR EVROLIGE": Nebojša Čović i dalje veruje u ovaj tim Zvezde

Košarkaši Crvene zvezde su od početka sezone ostvarili bilans od četiri pobede i devet poraza u Evroligi, zbog čega nisu u potpunosti opravdali očekivanja pred početak novog ciklusa.

To je potvrdio i predsednik srpskog šampiona Nebojša Čović, koji se tokom gostovanja u "Jutarnjem programu" na RTS-u dotakao i situacije u košarci, odnosno crveno-belih.

Tom prilikom je naglasio da nije zadovoljan dosadašnjim rezultatima, dok je iskoristio šansu i da "bocne" Partizan.

- Ja nikad nisam zadovoljan, računajući da imamo i takve simpatizere i navijače. Da li je realno ili ne, od nas se očekuje da budemo prvi. Mislim da je Košarkaški klub Zvezda od 2012. godine do danas naš najuspešniji sportski klub sa 22 trofeja. Vidim da se neki diče što su za tri godine osvojili jedan trofej i na nebu su. Ono što me raduje to je ponašanje naših navijača, ponašanje na utakmica, a ne vređamo nikoga, ničije porodice, navijamo za svoj klub, a rezultati polako i postepeno dolaze - ističe Čović, koji je potom pričao o budžetu.

- Što se tiče budžeta, nije mali, uz veliku zahvalnost državi, jer ništa ne bismo postigli bez države, ali kad pogledamo druge sportove, naš budžet je tri fudbalera prosečna. Danas dolazi Mančester, zamislite koliko koštaju iako dolaze sa drugim ili trećim timom. Drugo, tu je još 12 sezona, ima onaj pristup, ko može bolje, ima otvoren poziv da dođe i da radi još bolje.

Ujedno, prvi čovek kluba s Malog Kalemegdana dotakao se i ambicija u tekućoj sezoni.

- Da osvojimo ABA ligu, domaću i Kup i da u Evroligi napravimo što bolji rezultat, da, bilo je očekivanje F4, to nije isključeno još. Mi smo prošle godine u ovo vreme imali 7-6, pa se nismo plasirali. Ove godine imamo lošiji rezultat, 4-9, ali videćemo. Želim da pozovem naše navijače da u što većem broju dođu na meč sa Albom, vrlo brzo ćemo igrati sa Realom iz Madrida, onda sa Makabijem, ali imamo još jedan problem. Zvezda još nije ušla, na ostale selekcije, u male sale u Areni. Tu imamo probleme, ne možemo da ostvarimo dobre treninge za mlađe selekcije, ženske, nadam se da će se rešiti, ta hala je uzurpirana iako je gradska hala. U velikoj smo se dogovorili, ali se za male moramo dogovoriti. Ne izbacujemo nikog, mislim na Partizan, ali moramo napraviti dogovor. To su gradske hale, a ne nekog privatnika - istakao je Nebojša Čović gostujući u "Jutarnjem programu" RTS-a.

