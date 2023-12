''SVE ĆU DA VAS TUŽIM!'' Ataman zapretio novinarima zbog pisanja laži

Panatinaikos je izgubio od Real Madrida u okviru 13. kola Evrolige ali turskog trenera nije razljutio poraz svoje ekipe koliko pisanja pojedinih novinara.

Ataman tvrdi da su u medijima objavljene izmišljotine njegovog navodnog razgovora sa Tajipom Erdoganom, predsednikom Turske.

- Kao što znate, danas sam posetio predsednika Erdogana u Atini. On se posle toga sastao sa grčkim premijerom. Posetio sam ga u turskoj ambasadi i razgovarali smo pola sata. Neko u Grčkoj, neko od vaših prijatelja, napisao je sr..e od vesti. Rekli su da me je pitao: ’Zašto si došao u Panatinaikos?’, a da sam mu ja rekao da sam došao kako bih ovde pobedio Fenerbahče. To je totalno sr..e i budalaština – tvrdi Ataman.

- Razgovarali smo o prijateljstvu Turaka i Grka, o kulturi sporta u Grčkoj, o Panatinaikosu i Olimpijakosu. Nisam ni spomenuo Fenerbahče. Koja god novina da je to napisala, tužiću ih – rezignirano je pričao Ergin Ataman.

