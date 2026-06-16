SVET U APSOLUTNOM ŠOKU! Iranac "streljao Amerikance" usred Amerike (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Irana je u vrlo delikatnom momentu odigrala prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu!

Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

A Mohamad Mohebi je postigao pogodak za veliki bod protiv Novog Zelanda. Dvadesetsedmogodišnji fudbaler postigao je pogodak za konačnih 2:2 u 64. minutu

Upravo je drugi gol Irana koji je postigao Mohamad Mohebi privukao veliku pažnju. Igrač Irana zatresao je mrežu, a gol je proslavio gestikulacijom "pucanja" ka tribinama.

Odmah je to izazvalo lavinu komentara, kako na društvenim mrežama, tako i u SAD, a reprezentativac Irana nakon utakmice dao je izjavu u kojoj je objasnio šta je to značilo:

- Proslava je bila nešto što mi je došlo na um, u momentu. Radim to tako i želeo sam da to uradim tako zbog navijača. To je samo proslava i to je sve - odbacio je tvrdnje da je reč o nekakvoj vrsti provokacije.

🚨TRENDING: Iran player Mohammad Mohebi scores and immediately does the finger-gun shooting celebration towards the crowd in the USA. pic.twitter.com/qjMEB9ch7I — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 16, 2026