SKANDAL TRESE HRVATSKU! Šok za šokom pred Svetsko prvenstvo, a krivac je samo jedan čovek

SVETSKO prvenstvo samo što nije počelo!

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Reprezentacije su uveliko stigle u zemlje domaćina (Ameriku, Kanadu i Meksiko) i otpočele poslednje pripreme pred početak Mundijala. Ipak, ovo Svetsko prvenstvo je posebno po tome jer ga do sad uvek okružuje neka kontroverza. Pre par dana se pojavila da Amerikanci nisu odobrili vize Irancima, a juče se u centru pažnje našao selektor Hrvatske Zlatko Dalić.

Naime, on je dao intervju Mladenu Pavkoviću, čoveku koji je osuđivan zbog zlostavljanja tinejdžerke.

Zaista konfuzan potez selektora Hrvatske. Dalić je tokom celog jučerašnjeg dana bio u centru pažnje jer je bio nervozan i sukobio se sa novinarima, ali sada je nešto potpuno drugačije.

Dalić je dao intervju čoveku koji je osuđivan za zlostavljanje maloletnice, Mladenu Pavkoviću. Oni jesu pričali o predstojećem Svetskom prvenstvu, ali je ovo zaista jedan sraman potez selektora jedne nacije koja za nekoliko dana treba da nastupi na Mundijalu.

Mladen Pavković je bio osuđen zato što je prisilno gurnuo jezik u usta devojci. On je bio predsednik udruženja ratnik veterana i on je zloupotrebio svoj položaj. Zlostavljao je devojku u svojoj kancelariji, dok je ona tu radila preko studentske službe i imala je u tom trenutku samo 18 godina. On je zbog toga osuđen na sedam meseci zatvora, sada već davne 2016. godine.

On je na svojoj poziciji upoznao razne političare i poznate ličnosti i kojima je navodno dodeljivao sva svoja priznanja. Čak je i veliki zlatni pehar dodelio Marko Petkoviću Tompsonu, kada je ovaj na svom "Jutjub" kanalu prešao 100.000 pratilaca. On je to isto učinio i 2023. godine, kada je selektoru Hrvatske uručio istu nagradu.

Inače, Hrvatski fudbalski savez (HNS) oštro je demantovao navode da je selektor Zlatko Dalić dao intervju Mladenu Pavkoviću, ističući da je reč o potpuno lažnom intervjuu.

Prema saopštenju Hrvatskog saveza, selektor uopšte nije razgovarao sa pomenutim autorom niti mu je davao izjave u prethodnom periodu. Kome je sada verovati?

Sve u svemu Hrvatima ovaj skandal nije trebao pred start Mundijala.

