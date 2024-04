SPEKTAKL U PAZARU: TSC trijumfovao u velikoj goleadi, LJajić spasavao domaće - uzalud

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole savladali su ekipu Novog Pazara rezultatom 4:3 na gostovanju u okviru 28. kola Superlige Srbije u fudbalu.

FOTO: M. Vukadinović

Sjajna utakmica odigrana je u Novom Pazaru. Otvorna, puna šansi i na kraju mnoštvo golova imala je prilike publika da vidi na stadionu Pazaraca. Prvi su do pogotka došli gosti preko Miloša Pantovića kome je sjajno asistirao Petar Stanić u devetom minutu.

Samo šest minuta bilo je dovoljno domaćoj ekipi da prekokrenu zahvaljujući Ademu Ljajiću. Bivši reprezentativac Srbije najpre je iskoristio asistenciju Seada Islamovića u 11. minutu, a potom i jedanaesterac pet minuta kasnije.

Devet minuta trajala je radost Novg Pazara, kada je ekipa Žarka Lazetića ponovo postigla pogodak i došla do izjednačenja preko Aleksandara Ćirkovića, ponovo na asistenciju Petra Stanića. Sa tim rezultatom se otišlo i na pauizu.

Drugo poluvreme počelo je, takođe ubojito, ali samo za goste iz Bačke Topole. Najpre je Ivan Milosavljević postigao gol za 3:2 u 51. minutu na asistenciju Miloša Cvetkovića, da bi ponovo Milosavljević solo akcijom povisio prednost na 4:2 u 55.

Nakn ovog vođstva Novi Pazar je krenuo na "sve ili ništa", napadali su i nadali se brzom vraćanju u utakmicu, ali su do kraja susreta ostali nedorečeni i nisu uspevali da ozbiljnije ugroze gol Veljka Ilića. Na kraju meča su čak ostali i sa igračem manje jer je Ebenezer Anan dobio crveni karton zbog grubog starta u 88. minutu. Na kraju je Adem Ljajić došao do het-trika iz slobodnog udarca u 94. minutu ali to je bila slaba uteha za Pazarce.

Nakon ovog trijufa ekipa TSC-a se nalazi na trećoj poziciji sa 59. bodova dok je Novi Pazar osmi sa 35.

BONUS VIDEO: PARTIZAN POVEO PROTIV SPARTAKA: Evo kako je Baždar zatresao mrežu "golubova"

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.