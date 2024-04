BOMBA IZ ENGLESKE: NJukasl hoće legendu za sportskog direktora

Legendarni fudbaler Milana i italijanski reprezentativac Paolo Maldini dobio je ponudu da postane sportski direktor Njukasla, prenosi Gazeta delo sport.

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, on bi na toj funkciji trebalo da zameni Dena Ešvorta, nekadašnjeg direktora FA Engleske i Brajtona, koji ima ponudu Mančester Junajteda.

Velikan sa "Old Traforda" spreman je da plati i obeštećenje od 10 miliona evra, dok Njukasl traži 20, s obzirom na to da Ešvort ima ugovor do 2026. godine.

Maldini je celu igračku karijeru proveo u Milanu, bio je i sportski direktor "rosonera", a nedavno je odbio unosne ponude iz Saudijske Arabije.

