NOVA LIGA ŠAMPIONA DONOSI BOGATIJI NAGRADNI FOND: Klubovima čak 2.5 milijardi evra

OD jeseni kreće Liga šampiona po novom formatu u kojem će svako od učesnika u grupnoj fazi odigrati osam umesto dosadašnjih šest utakmica, a ono što može da raduje sve učesnike najelitnijeg evropskog takmičenja je znatno bogatiji nagradni fond.

FOTO: FK Crvena zvezda

Umesto dosadašnje dve milijarde evra "u bubnju" će se naći još 500 miliona. Tako će se za plasman dobijati 18.62 miliona evra umesto dosadašnjih 15.64.

Pobeda će samo nominalno imati manju vrednost (2.1 milion u odnosu na 2.8), ali s obzirom da će svaki klub imati dve utakmice više na raspolaganju moći će da zaradi 200.000 evra više nego do sada. Nerešen ishod je do sada u kasu klubova donosio 930.000, a sada će remi biti plaćan sa 700.000 evra. Da podsetimo, klubovi će biti podeljeni u dve grupe, s tim što će osam najboljih igrati u osmini finala, a ekipe od devetog do 24. mesta će igrati jednu utakmicu kako bi se domogli ove faze takmičenja.

