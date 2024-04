FK CRVENA ZVEZDA: Karte za IMT od utorka i na blagajnama Marakane

Fudbalski klub Crvena zvezda objavio je danas da će ulaznice za meč sa ekipom IMT-a od sutra biti dostupne za kupovinu na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

Foto: Printskrin/Arena sport

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 19 časova na domaćem terenu dočekuju ekipu IMT-a u utakmici 28. kola Superlige Srbije.

- Trenutno su ulaznice dostupne onlajn, dok će prodaja na blagajnama Marakane biti dostupna u utorak i na dan susreta. Svi zvezdaši koji nisu obezbedili karte za duel protiv popularnih “Traktorista” onlajn putem, to mogu učiniti u utorak od 10 do 18 časova, kao i na dan odigravanja meča od 12 sati pa do početka utakmice - objavio je klub na zvaničnom sajtu.

Cene ulaznica za meč sa ekipom IMT:

Sever – 400 dinara



Istok – 500 dinaraZapad – 700 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 1400 dinara.

