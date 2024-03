BAŽDAR: ''Bitan trijumf, gazimo dalje do kraja''

Fudbaler Partizana Samed Baždar, jedini strelac u pobedi nad Spartakom, rekao je da je najvažnije su crno-beli upisali tri boda i najavio da će ekipa "gaziti dalje do kraja".

FOTO: FK Partizan

Baždar je golom u 22. minutu meča doneo tri boda Partizanu u meču 27. kola Superlige Srbije i pomogao klubu da prekine seriju od tri meča bez slavlja.

- Najbitnije je da je ekipa pobedila. Drago mi je što sam baš ja postigao gol. Kao napadač, svaku utakmicu želim da dam gol ili dva, što je više moguće. Voleo bih da mogu da iskoristim svaku priliku. Idemo dalje, očekuje nas utakmica protiv Voždovca, gde se nadamo da ćemo osvojiti sva tri boda, kao što se nadamo i za svaku narednu utakmicu. Idemo utakmicu po utakmicu. U sredu igramo protiv Voždovca i idemo po tri boda. Gazimo dalje do kraja - rekao je Baždar, a prenosi klupski sajt.

Ističe da na njega nisu uticale ranije promašene šanse.

- Nekad daš gol, a nekada promašiš – to je sastavni deo sporta. Dogodi se i da golman odbrani i tad svi hvale i slave njega jer je odbranio, što je normalno - dodaje novopečeni reprezentativac Srbije.

Objasnio je koliko mu znači poziv za A reprezentaciju Srbije i dodao da su mu veliku podršku dali nekadašnji članovi Partizana.

- To mi je bilo ostvarenje sna. Do juče sam sve te igrače gledao preko TV-a, a sad sam njihov saigrač. Osećaj je neverovatan. Podržali su me svi – Saša Lukić, Andrija Živković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović... Drago mi je što su bili tu uz mene i što su me podržali - zaključio je Baždar.

BONUS VIDEO: PARTIZAN POVEO PROTIV SPARTAKA: Evo kako je Baždar zatresao mrežu "golubova"

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.