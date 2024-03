ŠTA ĆE BITI SA LUKOM JOVIĆEM? Sportski direktor Milana govorio o planovima za budućnost kluba

U Milanu dobro pripremaju letnji prelazni rok. Direktoro roso-nera Đorđo Furlani govorio je o statusu Rafaela Leaa, Tea Ernandeza i Majka Menjona... Mnogima je u oči upalo to što se o Luki Joviću nije govorilo.

FOTO: Tanjug/AP

Slavni italijanski klub se priprema za rekonstrukciju i prelazni rok od kojeg navijači imaju ogramna očekivanja.

Đorđo Furlani, otkrio je u razgovoru za “Gazzeta dello Sport” da Portugalac Rafael Leao ima važeći ugovor na još dve godine želi da ostane u Milanu.

- Rafa ima otkupnu klauzulu od 175 miliona evra, ali ima želju da ostane u Milanu. On je srećan ovde, on bi bio taj koji bi tražio da ode, ali on to zaista ne želi. Živeo Leao u Milanu - rekao je Furlani.

Osvrnuo i na Ernandeza i Menjona, koji takođe imaju važeće ugovore na još dve godine, ali nije spomenuo Luku Jovića, za kojeg se mnogi pitaju hoće li ostati u crveno-crnom dresu i naredne sezone.

- Njih dvojica ugovore do juna 2026. Priča se o prodaji ili kupovini, ali često su igrači ti koji odlučuju o svojoj budućnosti. Teo i Majk su dva šampiona, nadamo se da će ostati sa nama što je duže moguće i nastaviti da prave razliku - zaključio je Đorđo Furlani.

Čuveni stručnjak Stefano Pioli sve više veruje Luki, a italijanski mediji bruje da će Jović u nastavku sezone imati još veću minutažu, što tvrdi i portal "Siempre Milan".

Olivije Žiru će karijeru nastaviti u MLS ligi, pa je gotovo sigurno da će italijanski gigant uskoro ponuditi novi ugovor našem asu.

Jović je odigrao 22 utakmice u svim takmičenjima, bio je precizan osam puta i imao dve asistencije.

