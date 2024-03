"BIĆE SRBIJA DALEKO MOĆNIJA I JAČA!" Dragan Stojković Piksi posle tesne pobede "orlova" nad autsajderima sa Kipra

Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković izjavio je da je bilo i dobrih i loših stvari na prijateljskom meču sa Kiprom, ali je dodao da je to bila dobra utakmica.

Podsetimo, Srbija je uz dosta muka pobedila Kipar, a Piksi je ovako započeo analizu:

"Mislim da ćemo ovu utakmicu pamtiti po nekoliko stvari. Pobedili smo. Pobeda kakva, takva je, taj jedan gol bio je dovoljan. Taj jedan gol je izgleda bio dovoljan za pobedu. Zatim rekord Dušana Tadića u dresu reprezentacije Srbije. Mladi Samed Baždar je debitovao za Srbiju, a i promašili smo penal. Jedna dobra, tesna utakmica, dobar trening, ima tu dosta stvari da se isprave, dosta stvari za analizu. Bilo je i dobrih, ali bilo je i loših stvari", rekao je Stojković, prenosi FSS.





Srbija je pre četiri dana poražena od Rusije rezultatom 4:0 u prijateljskom meču odigranom u Moskvi.





"U ovom martovskom okupljanju je najvažnije da su svi fudbaleri dobili šansu da igraju. Ono što je najvažnije za mene je da sam video ono što sam želeo da vidim. Dobio sam neke informacije koje će mi služiti za ubuduće", dodao je selektor "orlova".









"Prvo poluvreme je bilo korektno odigrano u fizičkom smislu i generalno je to bio visok presing. Imali smo nekoliko šansi, postigli gol, promašili penal. Mišljenja sam da smo dali taj gol iz penala, da bi utakmica otišla u totalno drugačijem pravcu. Bilo bi lakše da se kontroliše meč. Kipar je stekao samopouzdanje u drugom delu, dosta igrača smo menjali, ali ritam utakmice mora da se drži svih 90 minuta", naveo je Stojković.





Srbija će u junu uoči početka EURO 2024 odigrati prijateljske mečeve sa Austrijom i Švedskom.





"Ovaj martovski prozor i okupljanje je takvo kakvo je, a u junu nas čeka glazura tima i finalizacija onog za šta se spremamo. Sigurno će utakmice protiv Austrije i Švedske dati mnoge odgovore u kakvom stanju će Srbija biti i kako će izgledati na Evropskom prvenstvu. Te dve utakmice, iako su prijateljske, shvatam ih najozbiljnije i to će biti glazura tima za šampionat Evrope. Imamo dovoljno vremena da ispratimo formu i minutažu naših igrača i potencijalnih igrača koji će doći. Ne bi trebalo da zaboravimo jednu grupu igrača koja nije bila na spisku u martu. Tako da, sa njihovim povratkom, Srbija će biti daleko moćnija i jača", istakao je selektor Srbije.





Tadić je večeras oborio rekord po broju nastupa u nacionalnoj selekciji, pošto je na meču sa Kiprom zaigrao 106. put u dresu Srbije. On je u igru ušao na početku drugog poluvremena.





"To je jubilej za njega, dobro je da smo pobedili. Tadić je igrač koji dugo traje. On je to igrom i ponašanjem zaslužio. Brojevi govore u prilog tome. Oborio je rekord, čestitam mu od srca", zaključio je Stojković.



