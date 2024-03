Kipar i Srbija igraju prijateljsku utakmicu koja će fudbalerima naše zemlje poslužiti kao jedna od tri završne provere za EURO 2024, a prenos možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: FSS

Kipar - Srbija, početak utakmice u 18 časova

17.58 - Kapiten reprezentacije Srbije je Aleksandar Mitrović. Dušan Tadić, koji obično nosi kapitensku traku, je među rezervama.

Screenshot: RTS

17.55 - Počinje intoniranje himni.

Screenshot: RTS

17.52 - Igrači obe ekipe su spremni za izlazak na teren.

Screenshot: RTS

17.17 - Za Kipar igraju Mal - Karo, Gogić, Lafis - Andreu, Kirjaku, Kusulos, Anderson - Loiziu, Pitas, Halarambus

17.14 - Evo i sastava!

Srbija: Rajković - Milenković, Mašović, Babić - Živković, Mijailović, Lukić, Kostić - Samardžić, S. Milinković-Savić - Mitrović

Selektor Dragan Stojković je, dakle, rešio da u potpunosti promeni tim koji je igrao protiv Rusije, jer su tada od prvog minuta na terenu bili Petrović - Gajić, Eraković, Pavlović, Mladenović - Zdjelar, Lukić - Tadić, Gaćinović, Živković - Jović.

Uoči meča

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je u četvrtak ubedljiv poraz u Moskvi: Rusija je savladala "orlove" sa 4:0 (2:0) u prijateljskoj utakmici odigranoj u nestvarnoj, istinski bratskoj atmosferi. Naravno, pitanje je kako bi se taj meč odvijao da u 19. minutu Milan Gajić nije isključen, i to opravdano. Crveni karton je doveo do toga da više od sat vremena ekipa selektora Dragana Stojkovića Piksija ima igrača manje na terenu i to protiv rivala željnog dokazivanja na međunarodnoj sceni, sa koje je, zbog rata u Ukrajini, ruska selekcija već dve godine izbačena.

Upravo tako, sa "četiri fudbalska šamara", naši reprezentativci su ispraćeni na novu destinaciju - gde bi "orlovi" žarko želeli da poprave utisak i na pravi način se rastanu do novog, junskog okupljanja.

Podsetimo, poslednji duel između Srbije i Kipra odigran je u Užicu 2016. godine, u tamo je naša reprezentacija pobedila sa 2:1 golovima Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića.

🔙: 🇷🇸 𝟮-𝟭 🇨🇾 | Poslednji duel između Srbije i Kipra odigran je u Užicu 2016. godine, u kojem je naša reprezentacija slavila golovima Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića. 🔥🦅 pic.twitter.com/FTqQhWiJAO — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 25, 2024

S kim sve igra fudbalska reprezentacija Srbije do Evropskog prvenstva?

Podsetimo, Srbija će odigrati još dve prijateljske utakmice do EURO 2024.

Najpre će igrati protiv Austrije (4. juna), a onda i Švedske (8. juna), kada će se od fudbala i zvanično oprostiti Zlatan Ibrahimović.

