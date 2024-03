PSŽ, REAL ILI NEKO TREĆI? Poznato kada će Mbape otkriti gde nastavlja karijeru

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izjavio je na konferenciji za medije pred meč sa Nemačkom, da će znati gde će igrati naredne sezone do početka Evropskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

Mbape (25) je u PSŽ stigao 2017. godine iz Monaka. On je ove sezone za klub iz Pariza odigrao 31 meč u svim takmičenjima i postigao je 32 gola. Mbape ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do kraja sezone i više puta je odbio da produži saradnju sa klubom iz Pariza, pošto je navodno dogovorio prelazak u Real na kraju sezone.

- Znaću do početka Evropskog prvenstva gde ću igrati. Biću fokusiran na Evropsko prvenstvo kada dođe vreme za to. Sada sam koncentrisan na ono što nas čeka, a to je Nemačka. Za mene to sada nije tema razmišljanja. Sada sam jedino fokusiran na to kako da postignem het-trik, više mi to znači nego razmišljanje da li ću ostati ili ne. Svi u reprezentaciji smo fokusirani na ono što nas čeka - istakao je Mbape.

