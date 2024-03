DOBRIĆ PRVI PUT PROTIV ''SVOJIH'': ''Volim i navijače Virtusa, ali Zvezda je Zvezda!''

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19.00 časova dočekuju ekipu Virtusa iz Bolonje u okviru 31. kola Evrolige, a nekadašnji član crveno-belih Ognjn Dobrić igraće prvi put u Beogradu protiv aktuelnog vicešampiona ABA lige.

Ognjen Dobrić/FOTO: Profimedia

– Bilo mi je čudno i u Bolonji, a mogu tek da zamislim kako će da bude ovde. Ne znam šta da očekujem, mislim da će da budu pomešane emocije – rekao je Dobrić za KK Crvena zvezda.

Potom se osvrnuo na sezonu Virtusa i povredu koja ga je zadesila.

– Mislim da je naša sezona jako turbulentna, imali smo fenomenalan prvi deo, bili smo drugi i sve je išlo kako treba. Sada imamo pad i ne igramo kao što smo u tom prvom delu. Ne mogu da kažem da sam zadovoljan time, bila je i ta povreda, jedva sam se vratio. Kreće borba za trofeje i Top8, mislim da ekipa ima kvalitet za sve to. Sve je do nas – istakao je Dobrić, pa dodao:

– Navikao sam nekako da imam problem sa zglobovima, to me prati tokom cele karijere. Imao sam i u finalu Svetskog prvenstva, to je možda dvadesetak dana trajalo i već sam bio na terenu. Ova mi je bila oko dva meseca, probao sam da se vratim ranije, ali nije moglo. Sada je sve u redu i probaću da ne razmišljam o tome.

Za kraj, uporedio je navijače Virtusa i Crvene zvezde.

– Iznenadio sam se koliko su dobri i koliko su uz klub navijači Virtusa, ali ipak je to za mene nešto drugačije. Od malih nogu sam deo Crvene zvezde i to ne mogu da poredim ni sa čim. Volim naravno i navijače Virtusa i hvala im na svoj podršci, ali Zvezda je Zvezda.

