SELEKTOR SRBIJE I ZDJELAR NE MISLE ISTO: Fudbaler CSKA ubeđen da crno-beli mogu do titule

Fudbaleri Srbije se u Staroj Pazovi pripremaju za predstojeće prijateljske mečeve. Srbija će u četvrtak igrati u Moskvi sa Rusijom, a "orlovi" će se četiri dana kasnije sastati sa Kiprom u Larnaki, a poziv u reprezentaciju dobio je i bivši fudbaler Partizana Saša Zdjelar.

Foto: Nebojsa Parausic

Selektor ''orlova'' Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije uoči ovih prijateljskih mečeva prokomentarisao je i dešavanja u srpskom fudbalu, tačnije 172. večitom derbiju.

- Ne znam kako je Partizan do marta bio na prvoj poziciji, jer je ogromna razlika u igračkom kadru. Zvezda će biti prva, Partizan drugi. Biće interesantno za četvrtu poziciju. Raduje me što su se Kragujevčani digli. Ovo gore je rešeno, to nemojte da imate dilemu – govorio je Stojković.

Zdjelar ipak ima drugačije mišljenje od selektora Srbije.

- Zvezda je bila bolja u derbiju, u nekom pogledu. Bio je ovo bolji meč, sa više šansi i igre u odnosu na prethodne duele naših najvećih klubova. Pet godina proveo sam u Humskoj, podržavam crno-bele, treba da igraju do kraja, imaju šanse za titulu i neka veruju u to – rekao je Zdjelar za Sportski žurnal.

BONUS VIDEO: ZVEZDA POČELA PRIPREME: Vladan Milojević odradio prvi trening po povratku u klub

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.