DRULOVIĆEVA OČEKIVANJA PRED DERBI: "Najveća utakmica pred plej-of, voleo bih da bude nerešeno"

Selektor mlade reprezentacije Srbije do 21 godine, Ljubinko Drulović, stiže na stadion „Rajko Mitić” da isprati 172 večiti derbi između fudbalera Crvene zvezde i Partizana.

Ponos Nove Varoši pretpostavio je da će večiti, 172. derbi, biti jedina tema i nije se prevario.

- Sve je moguće u derbiju, zavisi mnogo od toga kako će se poklopiti neke stvari. Dobro je što je ovoliko neizvesno. Partizan ima bod prednosti, za srpski fudbal bilo bi dobro da bude zanimljivo do kraja prvenstva. Crno-beli su dobili poslednji derbi u Humskoj, to je dovelo do toga da imaju prednost. Ko pobedi imaće neku prednost, jedna od najvećih utakmica pred plej-of igra se danas. Voleo bih da bude nerešeno – istakao je selektor reprezentacije Srbije.

Samo zamislite, izlazite iz tunela igrači, stručni štab, a na Marakani se ori i sa severa i sa juga.

- Razmišljao bih o pobedi Partizana, bez ikakvog dvoumljenja, ofanzivna taktika bila bi spremna. U dobrom su balansu oba tima, vidan je individualni kvalitet. Igrači odlučuju derbi, ekipe se dobro poznaju, a treneri odlično poznaju fudbalere, svaki dan su sa njima - rekao je Drulović.

Treneri poput Milojević i Duljaj nemaju čarobne štapiće, ali njihove ekipe će izaći na terem sa veliko željom da pobede.

- Sastaviće oni najbolje timove, ne sumnjam u to. Veliki je motiv jer je posebna utakmica.

