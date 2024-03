NEKADAŠNJI NAPADAČ PARTIZANA LAMIN DIJARA PROGNOZIRA ZA "NOVOSTI" JUNAKA DERBIJA: Saldanja donosi tri boda

MNOGO stranaca je prošlo kroz srpski fudbal u prethodne dve decenije, ali malo je bilo onih koji su istovremeno izazivali oduševljenje i strah, zavisno sa koje strane Topčiderskog brda se gleda ka večitom derbiju. Jedan od njih je, svakako, i dan danas najbolji strelac svetkovina srpskog fudbala kada je reč o igračima "iz uvoza" - Senegalac Lamin Dijara.

FOTO: N. Paraušić

Sa pet golova, od čega četiri na stadionu "Rajko Mitić", momak koji je tiho stigao u Humsku, a otišao na velika vrata, se zauvek urezao u srca navijača Partizana.

- Prelepo vreme, rado vrtim "film" sa tih utakmica koje su mi i dan danas nešto najznačajnije i najveće što sam iskusio u karijeri. Obožavao sam da igram derbije, naboj je uvek bio visok, a još kad se postigne gol i dobije utakmica teško je taj osećaj uporediti sa nečim drugim u svetu fudbala - počela je "crna mamba" priču za "Novosti".

Činjenica da već deceniju i više nije u Partizanu nije mnogo promenila u razmišljanju Dijare i njegovom odnosu prema klubu gde je proživljavao najlepše trenutke u karijeri.

- Često se čujem sa Sašom Ilićem i Moreirom, podsećamo se na ta vremena i pričamo o Partizanu, video sam i da je Marko Jovanović sada ušao u stručni štab. Nekada zbog obaveza ne uspem da ispratim utakmice, ali u toku sam svih zbivanja, Partizan je uvek bio i biće moj klub. Drago mi je kad vidim poruke navijača, pamte me po dobrom i često mi šalju reči podrške.

Crno-beli su trijumfovali u prvom ovosezonskom derbiju, a pobeda u sutrašnjem duelu na stadionu najvećeg rivala bi ga značajno primakla povratku titule u Humsku, posle sedam godina.

- Vreme je da se šampionski pehar vrati kod nas, sada smo baš blizu i to moramo da iskoristimo. Vidim da je Partizan napravio odličan izbor sa stranim fudbalerima, praktično je sve pogodio i to mu mnogo donosi na ofanzivnom planu. Pošto sam bio napadač uvek posebnu pažnju obraćam na njih. Saldanja mi se mnogo sviđa i očekujem da kao i u decembru baš on bude čovek odluke.

Kada je u pitanju motivacija Dijara je izričit.

- Nema tu nikakve posebne priče, kada jednom osetiš čari derbija bukvalno možeš da poletiš kada se ponovo nađeš na terenu. Znači, nema ni motivacije, ni recepta, samo maksimalna posvećenost i velika želja. A toga nikada ne manjka kada se igra sa najvećim rivalom.

Prognoza na kraju priče je, ipak, izostala.

- Samo da pobedimo, rezultat je potpuno nebitan - zaključio je Dijara.

