I "POSEBNI" JE ČOVEK: Morinjo otkrio kada je prvi i poslednji put zaplakao na terenu

LEGENDARNI fudbalski trener Žoze Murinjo važi za jednog od najboljih stratega u istoriji ove igre. On je sada otkrio jednu zanimljivost vezanu za njegovu karijeri kao stratega.

Iako kao fudbaler nije imao zapaženu karijeru, sve je to nadomastio kasnije kada je sa klupe predvodio svetski poznate timove.

Njegova trenerska karijera kreće uzlaznom putanjom sada već davne 2002. godine, kada je seo na klupu Porta. Sa ovim klubom je 2003. godine osvojio Kup UEFA (sadašnja Liga Evrope), da bi godinu dana kasnije sa istim timom uspeo da podigne pehar i u Ligi šampiona. Ovaj uspeh nije prošao nezapaženo, te ga je odmah po završetku sezone angažovao Čelsi.

Iako je sinonim za trofeje, Murinjo je tokom blistave karijere doživljavao i teške i bolne poraze, a nedavno je otkrio i koji neuspeh mu je teško pao.

"Posebni" je naglasio da je najbolniji poraz doživeo kao strateg Real Madrida. Naime, Murinjo je govorio o utakmici polufinala Lige šampiona u sezoni 2011/2012, kada je kraljevski klub eliminisan na penale od Bajerna iz Minhena.

- Plakao sam vozeći se kući posle poraza od Bajerna, to je bio jedini put da sam tako nešto uradio. Kasnije me zove Horhe Mendeš i kaže, učini mi uslugu, idi u Kristijanovu kuću (Kristijano Ronaldo) jer je "mrtav". Rekao sam mu i ja sam takođe "mrtav". Ali uspeo sam, pripremio sam se i bez suza smo otišli do Kristijanove kuće. Bili smo uništeni - rekao je legendarni Portugalac.

Podsećanja radi, Murinjo se nakon Reala vratio u Čelsi, a njegov poslednji klub bila je italijanska Roma sa kojom se rastao početkom godine.

Pored ovih klubova trenirao je još Inter, Mančester junajted i Totenhem.

