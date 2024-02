SKANDAL U ŠPANIJI: Isti sudija, drugačiji kriterijum, da li sudije favorizuju Real Madrid?! (VIDEO)

Avui, Cuadra Fernández expulsa Nico Williams per aplaudir irònicament una decisió seva…



Abril del 2023, Cuadra Fernández NO expulsa a Vinicius després de fer el mateix…



En aquesta lliga si et dius Vinicius t’ho permeten tot!!! pic.twitter.com/LvQbMzZUgp — David Torrents (@torrents_d) February 25, 2024