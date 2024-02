LOŠE MU SE PIŠE: Ultimatum od čelnika kluba ako nema pobede sledi otkaz

Trener fudbalera Borusije Edin Terzić mogao bi da dobije otkaz ako klub iz Dortmunda ne pobedi u naredna dva meča u Bundesligi protiv Uniona iz Berlina i Verdera.

FOTO: Tanjug/AP

Borusija se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Bundeslige sa 20 bodova manje od prvoplasiranog Bajera iz Leverkuzena. Tim iz Dortmunda je u prethodnom kolu nemačkog prvenstva na svom terenu poražen od Hofenhajma (2:3).

Kako se piše u nemačkoj štampi Terzić je posle tog poraza dobio ultimatum od čelnika kluba.

- Naredne dve utakmice protiv Uniona i Verdera su veoma bitne. Ako Borusija izgubi makar jedan meč, nije isključeno da Terzić dobije otkaz, jer se više ne vidi napredak u igri Borusije - navodi za Bild izvor blizak čelnicima kluba.

Borusija je pre nedelju dana u gostima igrala sa PSV-om 1:1 u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Revanš duel je na programu 13. marta u Dortmundu.

- Terziću će značajno da poraste reputacija ako uspe da sačuva mesto trenera do utakmice sa PSV-om i izbori plasman u četvrtfinale Lige šampiona. Ako tim ne ustali igru, odluka o treneru mora da bude doneta do meča sa Ajntrahtom iz Frankurta, koji je na programu 17. marta, jer posle reprezentativne pauze Borusiju očekuju utakmice sa Bajernom, Štutgartom, Leverkuzenom i Lajpcigom. To je osetljiv trenutak za promenu trenera - dodaje se u tekstu Bilda.

Terzić je Borusiju preuzeo u decembru 2020. godine. On je klub iz Dortmunda vodio na 111 utakmica.

- Predsednik Upravnog odbora Hans-Joakim Vacke i njegov tim ne žele da uruče otkaz Terziću usred sezone. Čelnici Borusije ne žele da priznaju da su pogrešili. Klubu je ugrožen plasman u Ligi Šampiona, a to može da dovede do smene Terzića. Novi trener bi mogao da bude Nuri Sahin - zaključuje Bild.

