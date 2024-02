NEMAČKI STRUČNJAK EMOTIVAN: Briga me za nasleđe, navijači su jedino važni

Menadžer Liverpula Jirgen Klop nedavno je objavio da odlazi iz kluba na kraju sezone, pa sada svaki meč i svaka borba za trofej imaju posebnu težinu. Potera za prvom titulom završila se uspešno, pao je Čelsi u finalu Liga kupa.

Foto: Profimedia

Jedini pogodak na meču postigao je Virdžil van Dajk u 118. minutu, za deseti trofej Liverpula u Liga kupu. Ukupno, bio je to osmi trofej za Klopa na klupi Liverpula.

- Sada mi je neko rekao napolju da postoji engleska izreka – ne osvajaju se trofeji sa decom. Nisam to znao. Postoje i duže karijere od moje, ali za ovih više od 20 godina, mogu mirne duše da kažem da je ovo najposebniji trofej koji sam osvojio. Apsolutno izuzetno - kaže Klop i dodaje:

- Briga me za moje nasleđe, nisam ovde da ga stvorim. Kao menadžer fudbalskog kluba, tu si da uradiš posao. Ništa što smo uradili u poslednjih osam i po godina ne bi se dogodilo… Nije to zanimljivo, ne bismo mogli ovo da uradimo u nekom drugom klubu. Sve je bilo stvoreno za ovakvu kombinaciju, i to je fantastično.

Emotivan je bio nemački stručnjak u nastavku priče.

- Mnogo smo naučili za sve to vreme, ja sam naučio mnogo, ljudi su naučili mnogo. To je jedna stvar – nije problem ako ode menadžer, problem je ako odu ovi ljudi, naši navijači, to bi bio problem. Dokle god su oni tu, Fudbalski klub Liverpul će biti u redu - zaključuje Klop.

Liverpul je trenutno prvi i na tabeli Premijer lige, dok je Čelsi na 11. poziciji, i ovo je "plavcima" verovatno bila jedina šansa za trofej ove sezone.

- Oni su profesionalci, takmičarski su nastrojeni i sada idemo dalje, ali moraju da osete bol. Mislim da moraju to da osete. Igrali smo za trofej koji nismo osvojili. I za mene je isto. Ne možete mi reći išta što bi učinilo da se osetim bolje. Ništa - kaže menadžer Čelsija Maurisio Početino.

I Liverpul i Čelsi sada čekaju mečevi pete runde FA kupa, a zatim i nastavak takmičenja u Premijer ligi.

Bonus video

BURAN UVOD U BERNU: "Prepucavanje" navijača Jang bojsa i Crvene zvezde

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.