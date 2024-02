KAKVA LIGA ŠAMPIONA: Poluvremena za istoriju, horor nastup Arsenala, burno na Maradoninom stadionu (VIDEO)

Liga šampiona je nastavljena u sredu, poslednjom "četvrtinom" mečeva osmine finala.

FOTO: Tanjug/AP

Porto je u sudijskoj nadoknadi vremena dao gol kojim je savladao Arsenal sa 1:0, a Barselona kao gost vodila protiv Napolija, s kojim je na kraju remizirala (1:1). Pritom, oba susreta imala su prva poluvremena koja su ušla u istoriju fudbala. Što se londonskih "tobdžija" tiče, za njih je istorijsko bilo i drugo.

No, krenimo redom.

Arsenal nije znao šta (da) radi od muke

Prvi put od 2016. godine i tadašnjeg meča sa Pari Sen Žermenom, Arsenal u meču Lige šampiona nije uputio nijedan šut u okvir gola u prvom poluvremenu. Iako je u pitanju trećeplasirani tim Premijer lige (u kojoj od večeras, uz utakmicu manje, zaostaje pet bodova za vodećim Liverpulom koji je preokretom pobedio Luton sa 4:1), izabranici trenera Mikela Artete promašivali su "sve živo", a najviše posle prekida.

Imali su, pritom, i dosta sreće, jer je Porto rano pogodio stativu, učinio je to Venderson Galeno, a imao pritom isti broj udaraca kao gosti iz Londona iako je loptu "posedovao" samo trećinu vremena na ovoj utakmici.

Porto, koji je pre samo devet dana primio tri gola u prvenstvenom porazu od Aruke, uspeo je nešto maltene nezamislivo, da "tobdžije" i do kraja meča zadrži bez udarca u gol. A kako je samo jedan šut portugalske ekipe išao u metu do 90. minuta (i tri "dodatna"), a pritom to nije bilo dovoljno dobro da bi se postigao pogodak, činilo se da će se na revanš ići uz 0:0 u prvom odmeravanju snaga.

Međutim, u poslednjem, četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena, pomenuti 26-godinjši Brazilac Galeno postigao je fantastičan pogodak sa 20-ak metara, za euforiju navijača Porta i pobedu od 1:0 (VIDEO).



I Napoli imao horor poluvreme, a onda...

Na stadionu "Dijego Maradona" u gradu podno Vezuva, Napoli je kao domaćin sanjao da očajne igre iz prvenstva Italije "nestanu" i nokautira se "velika Barselona".

A onda se desilo da je prvi put otkako klub iz Napulja igra Ligu šampiona, nije imao nijedan jedini šut u prvom poluvremenu. Ne u okvir gola, nego nijedan, uopšte.

Bio je to 59. meč Napolitanaca u elitnom takmičenju, pa se činilo da će ekipa trenera Ćavija, protiv italijanske koju je prvi put od smene Valtera Macarija samostalno vodio 55-godišnji Frančesko Kalcona, imati relativno lak posao u nastavku.

Međutim, i daleko veći broj šansi, i vodeći gol koji je Robert Levandovski postigao u 60. minutu (VIDEO) - što mu je bilo 18. učešće u postizanju pogodaka u Ligi šampiona na poslednjih 12 mečeva, od čega je 12 puta zatresao mreže, a šest puta asistirao, nije bilo dovoljno za Barsinu pobedu.

Viktor Osmien je u 75. minutu iskoristio dodavanje Angise "kroz sredinu" da se oslobodi čuvara (gosti su smatrali da je to učinio uz prekršaj) pa onda postigao gol za 1:1 (VIDEO), čime je postavljen konačan rezultat ovog duela.

Ako vas fudbal zanima, ono najvažnije u njemu, ali i ono najzanimljivije - pratite ga na sportskim stranicama portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Raspored i rezultati osmine finala Lige šampiona

Utorak - 13. februar

Kopenhagen - Mančester siti 1:3 (1:2)

(Matson 34 - De Brujne 10, Silva 45+1, Foden 90+2)

Lajpcig - Real Madrid 0:1 (0:0)

(Diaz 48)

Sreda, 14. 2.

Lacio - Bajern 1:0 (0:0)

(Imobile 68)

PSŽ - Real Sosijedad 2:0 (0:0)

(Mbape 58, Barsola 71)

Utorak, 20. 2.

Inter - Atletiko Madrid 1:0 (0:0)

(Arnautović 79)

PSV - Borusija Dortmund 1:1 (0:1)

(De Jong 56 pen. - Malen 24)

Sreda, 21. 2.

Napoli - Barselona 1:1 (0:0)

(Osimen 75 - Levandovski 60)

Porto - Arsenal 1:0 (0:0)

(Galeno 90+3)

* Revanši 5, 6, 12. i 13. marta.

BONUS VIDEO: "Delije" imale poruku za Rusiju na meču Crvena zvezda - Voždovac

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.