POTPISAO ZA UPOLA MANJE PARA: Kako je Real privoleo Mbapea

Kilijan Mbape je potpisao za Real iz Madrida. Tako, bar, tvrdi španska štampa koja nikako ne može da dočeka da talentovani momak iz Bondija i najbolji francuski fudbaler konačno, posle dve neuspele "generalne probe", obuče beli dres "kraljevskog kluba".

FOTO: Tanjug/AP

Vest je prenela "Marka", uz podatak da je ugovor potpisan na 5 godina. Ne navodi se tačno u kom trenutku je stavljen paraf, ali se usmerava na činjenicu da se to dogodilo početkom ovog meseca.

Poznati španski sportski list prenosi pojedinosti iz ugovora, i to one koje najviše zanimaju čaršiju, a to je koliko bi aktuelni lider Parižana mogao da inkasira u prestonici južnih komšija.

Zanimljivo je da Mbape neće ni izbliza zara|ivati onoliko koliko se najavljivalo, i koliko trenutno dobija od bogatih katarskih vlasnika pariskog kluba. U Madridu će navodno primati od 15 do 20 miliona evra godišnje, na šta treba dodati i bonuse, a sve je učinjeno tako da se ne prekorači dozvoljena masa u platnom fondu. U Parizu Mbape ima godišnju platu od 32 miliona.

Ni isplata za potpis neće dostići astronomskih sto miliona evra o kojima se pričalo, već će se kretati oko upola manje sume. Mbapea, umesto novca, kažu, vuku novi izazovi i želja za osvajanjem trofeja "u najprestižnijem klubu na svetu."

Francuzi su, naravno, razočarani.

- Florentino Peres je konačno dobio ono što je želeo i nova era može da započne u Realu – piše francuski referentni sajt "Fut merkato".

Prelazak Mbapea u Madrid se od početka godine najavljivao kao gotova stvar, a onda su se protekle sedmice pojavile i nezvanične informacije da je kapiten "trikolora" doneo odluku i da je o nameri da na leto napusti "svece" direktno, oči u oči, razgovarao sa predsednikom PSŽ Naserom al Heaifijem.

Očekuje se da se ovim završi fudbalski feljton dug pet godina.

