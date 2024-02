PIKSI, JESI LI VIDEO ? Kakav gol srpskog napadača u Austriji

NAJBRŽI gol u istoriji austrijskog fudbala postignut je u subotu popodne. I dao ga je Srbin. Napadač Sacburga Petar Ratkov upisao se u strelce na gostovanju Lincu u meču 19. kola tamošnje Bundeslige posle samo pet sekundi.

Printskrin/RedBullSalzburg

I to kako... Više je ovo ličilo na bizarnu situaciju za koju su isključivi krivci fubaleri domaćeg tima. Onis su prvi krenuli sa centra, a lopta je odlah krenula ga golmanu Nikolasu Šmidu. On je hteo da je sa nekih 18 metara izbije daleko u polje, ali mu je najbliži bio reprezentativac Srbije kojeg je lopta praktično udarila u ispruženu nogu i samo je odskakutala do mreže.

Na krilima ovog ranog vođstva Salcburg je igrao sve do 12. minuta kada je domaćin izjednačio, a 1:1 je ostalo do kraja utakmice, pa se ovaj ishod računa u malo iznenađenje, jer je Salcburg u borbi za vrh tabele i titulu šamiona Austrije, a Linc se bori za opstanak.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.