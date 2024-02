ĆABI ALONSO, PA TO JE LUDO! Jirgen Klop oduševljen poslom koji Španac radi u Leverkuzenu

MNOGI ga vide kao naslednika Jirgena Klopa na klupi Liverpula. Sam Nemac nije išao tako daleko da nekadašnjeg igrača "redsa", a sada stratega Bajera iz Leverkuzena, Ćabija Alonsa, predloži za novog trenera kluba sa Enfilda, ali je iz svake izgovorene reči moglo da se vidi koliko ga ceni.

Foto: EPA-EFE/RONALD WITTEK

- Ćabi radi neverovatan posao. Da ste me pre osam nedelja pitali za Ćabija Alonsa, rekao bih "O moj Bože". Dinosaurusi poput Anćelotija, Murinja, Gvardiole, možda i mene - neće to raditi narednih 20 godina. OK, možda Murinjo hoće. Sledeća generacija je već tu i rekao bih da se Ćabi ističe u tom odeljenju - jasan je nemački stručnjak.

Po njegovom mišljenju Španac ima apsolutno sve predispozicije da izraste u trenera koji će godinama, pa i decenijama biti među najboljima u svom poslu.

- Bivši igrač svetske klase, iz trenerske porodice, što pomaže, bio je kao trener već kada je igrao. Fudbal koji igra, timovi koje postavlja, transferi koje je napravio, apsolutno je izuzetan. Igrao sam dugo u Bundesligi i veoma je impresivno. Ne samo bodovi, već i način na koji igraju.

