ZAMISLITE ŠOK DA IH IZBACIMO: U Sosijedadu veruju u podvig protiv PSŽ

VERA u podvig ne napušta autsajdera. Bez obzira na to što Sosijedad nema pobedu na poslednja četiri meča, trener Baskijaca Imanol Alguasil ne pokazuje znakove straha i treme pred večerašnji okršaj (21.00) sa PSŽ na "Parku prinčeva" u osmini finala Lige šampiona. Sa druge strane, nešto drugačiji tonovi se mogu čuti od Mauricija Sarija, šefa struke Lacija, koji kao da se već predao pred prvi od dva susreta sa Bajernom.

Foto: EPA-EFE/Miguel Angel Molina

- Da biste došli do finala morate da igrate protiv najboljih, a Pariz je kandidat za završnicu. Imaju trenera Luisa Enrikea kojeg veoma poštujem. On nas veoma dobro poznaje, ali i mi njega. Ne može bolje. Zamislite šokove koji bi nastali kada bismo ih eliminisali? Ako uspemo da igramo kao protiv Intera, koji nas nije pobedio ni kod kuće ni u gostima (1:1, 0:0), zašto onda ne možemo da to uradimo protiv Pariza? - zapitao se strateg Sosijedada Alguasil uoči susreta sa ekipom koja na papiru važi za velikog favorita.

PSŽ je duplo skuplji tim od Sosijedada (1,03 milijarde - 487,6 miliona), u svojim redovima ima Kilijana Mbapea koji je ove sezone postigao već 30 golova, ali i trenera Enrikea koji se radom u reprezentaciji Španije odlično upoznao sa nosiocima igre Sosijedada.

- Zadovoljan sam žrebom jer sam zaista želeo da se vratim u Španiju. Poznajem Sosijedad zaista dobro. Imaju mnogo igrača koji su bili sa mnom u reprezentaciji Španije. Znam da će biti teško. Osvojili su grupu u kojoj je bio Inter, koji je prošle sezone bio finalista - poručio je Enrike.

Sa druge strane, Sari je svestan slabosti svog Lacija i bez obzira na težak poraz Bavaraca za vikend u prvenstvu, ne deluje previše optimistično sudeći po izjavama za sajt UEFA.

- Kada govorim o tome da mom timu nedostaje konjskih snaga, ne govorim samo fizički, već i mentalno. Ponekad nam fale ovi aspekti, čak i ako smo najbolji u mnogim drugim statistikama. Vidim timove koji se ne kreću koliko i mi, ali oni to rade sa većim ubrzanjem - istakao je Sari.

