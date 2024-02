VAN DAJK KAPITENSKI: Prekretnica meča je bila moja odgovornst

Fudbaleri Liverpula su doživeli težak poraz u nedelju od ekipe Arsenala. Tobdžije su na svom stadionu slavile sa 3:1, a na udaru kritika najviše se našla odbrana ekipe Jirgena Klopa.

FOTO: AP

Komanadant defanzivne linije gostiju Virdžil van Dajk, preuzeo je punu odgovornost za poraz koji je njegova ekipa doživela na stadionu "Emirejts".

- Bio je to težak dan za nas. Gol za 2-1 (koji je postigao Martineli) – preuzimam punu odgovornost za to. Bio je to veliki trenutak na utakmici. Trebalo je da donesem bolju utakmicu i to je bolna tema. Moram da kažem da je prekretnica meča bila moja odgovornost. To želim da raščistim. Oporaviću se od toga - rekao je Van Dajk posle utakmice

Van Dajk se izvnio i navijačima.

- Alison me je dodirnuo i nisam mogao da otklonim opasnost, ali ja sam kriv. Žao mi je što su navijači došli i gledali ovaj meč. Bio je to nepotreban poraz - kazao je holandski defanzivac.

Liverpul idalje drži prvo mesto na tabeli Premijer lige sa 51. bodom, dok ih Arsenal prati, ali samo sa dva boda zaostatka. Treće i četvrto mesto dele ekipe Aston vile i Mančester Sitija sa 46. bodova, s tim što Građani imaju i dve utakmice manje.

