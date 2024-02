HALILHODŽIĆ TRAŽEN U AFRICI: Zovu me sa svih strana

Bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić nema angažaman od 2022. kada je na iznenađujući način smenjen sa klupe Maroka pred početak svetskog prvenstca u Kataru.

Foto: EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

- Pre svega, želim da potvrdim da me zovu sa svih strana, možda pet ili šest reprezentacija koji su napustili Afrički kup nacija me kontaktiralo i žele da me angažuju, ali ne mogu otkrivati njihov identitet - rekao je Halilhodžić

Popularni Vaha dodao je da ima dosta ponuda, ali da ne zna šta će se desiti u budućnoisti.

- Verujte mi, telefon mi ovih dana ne prestaje da zvoni. Još nisam dobio zvaničnu ponudu Tunisa. Znam da me tamo vole, ali možda neću biti na raspolaganju da treniram tamošnju selekciju. Ne zaboravite da mnoge reprezentacije u Africi vole Vahida i žele da ih treniram tako da ne znam šta će se dogoditi u profesionalnoj budućnosti, videćemo - zaključio je legendarni stručnjak

Podsetimo da je Halilhodžić u svojoj karijeri vodio Maroko, Obalu Slonovače, Alžir i Japan, kao i da je sa tim ekipama beležio sjajne rezlutate.

