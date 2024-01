BARAK BAHAR TUŽIO CRVENU ZVEZDU: Donedavni trener traži milione od srpskog šampiona!

Crvena zvezda i trener Barak Bahar su se sporazumno razišli. Tako je glasila informacija sa Marakane po završetku jesenjeg dela sezone, uz uveravanja da će sve proteći mirno i bez finansijskih potresa. Ali, iz Izraela je upravo stigla drugačija vest.

Kako javlja tamošnji portal "One", situacija je daleko dramatičnija po ovom pitanju i "Novosti" vam u celosti prenose tekst koji je obavljen u nedelju uveče:

"Bahar i njegov stručni štab tuže Crvenu zvezdu i traže milione

Kao što je "One" prvi javio, trener zahteva miliona evra od srpskog tima za neisplaćene plate, kako za njega, tako i za njegove saradnike, i to do kraja trogodišnjeg ugovora.

Barak Bahar, za kog smo prvi javili da planira da podnese višemilionsku (u dolarima) tužbu protiv Crvene zvezde zbog otkaza, podneo je baš takvu protiv srpskog kluba, preko svog pravnog zastupnika Marana Meirija.

Ovo nije samo njegova tužba, već i ostalih članova stručnog štaba koji su s njim bili u Srbiji tokom šest meseci - u pitanju su pomoćni trener Gaj Sarfati, trener golmana Gaj Vajsinger i analitičar Adam David.

Kada je Bahar otpušten, klub je najpre pričao priče kako je postignut dogovor s njim, te da će se on odreći novca i razne druge legende za koje je pokušano da se proguraju medijima kako bi se stvorila slika da njegov otkaz ništa neće koštati. Ali, Bahar ima trogodišnji ugovor i taj ugovor mu omogućava da klub tuži direktno institucijama FIFA, odnosno ne mora da se na klasičnim sudovima spori sa Srbima.

Zvezdin direktor Zvezdan Terzić je, posle rastanaka sa Baharom, ovo rekao srpskim medijima u vezi sa trenerovom platom:

- Želim da okončam sva nagađanja oko našeg navodnog plaćanja kazni. Ugovor je jasan, potpisan je na tri godine. On (Bahar) ima pravo na platu dok ne nađe novi posao. On nije osoba koja želi novac koji nije zaradio. Čim nađe novi posao, mi ćemo prestati da ga plaćamo.

Ukupno, Bahar je vodio Zvezdu na 27 zvaničnih utakmica, ostvario je 17 trijumfa, a doživeo osam poraza, uz činjnicu da je u Ligi šampiona bio u veoma teškoj grupi u kojoj su još učestvovali i Mančester siti, Lajpcig i Jang bojs. Bahar je imao obećavajući početak, ekipa je igrala tečno, ali to su bili kontrolni mečevi i sam početak domaćeg prvenstva, što je izazvalo da se lestvica očekivanja (od njega) podigne neproporcionalno (mogućnostima)", zaključuje se u pomenutom tekstu izraelskog medija "One".

Podsetnik - kada je Bahar smenjen?

Uprava crveno-belih nije želela da više čeka, da se "strasti smire" posle burne utakmice u Humskoj, u kojoj je Zvezda izgubila od Partizana, već je odmah odlučila da se "zahvali" izraelskom stručnjaku.

Iako je na raspolaganju imao najskuplji tim u istoriji Crvene vezde, Barak Bahar ne samo da nije uspeo da osvoji jesenju titulu (Partizanu su te počasti pripale pobedom u 171. prvenstvenom derbiju), već ni u Ligi šampiona (u koju se ekipa s Marakane automatski, bez kvalifikacija plasirala), nije uspeo da izbori treće mesto u grupi, time i izbori evropsko proleće.

Sa igrom koja je često bila ispod svih očekivanja "delija", sa taktikom koja je najavljivala mnogo kada se pobeđivala Fiorentina sa 5:0 na pripremama, Barak Bahar je došao do toga da je većina zvezdaša jedva dočekala ovaj rastanak, tim pre što se na "klupu" vratio Vladan Milojević, koji je navijače crveno-belih navikao na uspehe.

