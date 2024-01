"VOLIM VAS, ALI IDEM!" Kako je Jirgen Klop šokirao svet odlukom o odlasku iz Liverpula

ŠOK za kop - Liverpul napušta Jirgen Klop. Sem navijača crvenih, za sve ljubitelje fudbala je bilo veliko iznenađenje kada je poznati nemački stručnjak objavio da na kraju sezone odlazi sa "Enfilda". Bila je to "bomba" koju niko nije očekivao.

- Mogu da razumem da je za mnoge ljude ova odluka trenutni šok, posebno kada se čuje prvi put, ali mogu da je objasnim ili barem da pokušam da objasnim. Obožavam apsolutno sve u vezi sa Liverpulom, obožavam sve u ovom gradu, kao naše navijače, tim, stručni štab. Ipak, uveren sam da je ovo odluka koju sam morao da donesem. Posle svih ovih godina i svega što smo prošli, raslo je poštovanje koje imam prema vama, ljubav prema vama i najmanje što vam dugujem jeste istina, a ovo je istina. Moram još malo da objasnim ljudima koji sa strane vide samo ono što se dešava kraj aut linije, na treninzima i tome slično - obelodanio je Klop u razgovoru za klupsku televiziju.

Ništa nije lomio na brzinu, čelnicima kluba je još u novembru obelodanio svoje namere, iako je po ugovoru trebalo da ostane u Liverpulu do 2026. godine.

- Radi se o tome da sam ostao bez energije. Nemam sada problem, znao sam već neko vreme da će u jednom trenutku doći do ovoga, ali za sada sam apsolutno dobro. Međutim, znam i da ne mogu ovaj posao da radim iznova i iznova. Kada smo na kraju prošle sezone seli da razgovaramo o potencijalnim pojačanjima, letnjim pripremama, pomislio sam: "Nisam siguran da ću tada biti ovde". I iznenadio sam samog sebe. Očigledno sam počeo da razmišljam o tome. Za mene je bilo najvažnije da tim vratim na pravi kolosek. Kada sam shvatio da imamo zaista dobar tim, sa ogromnim potencijalom, sa super karakterima, onda sam počeo opet da razmišljam o sebi. I ovo je epilog. Nije ovo ono što želim, ali jeste ono što smatram da je 100 odsto ispravno.

Nemac se ne plaši da će objavljivanjem odluke da odlazi negativno uticati na ekipu koja se trenutno nalazi na prvom mestu i žestoko se bori za titulu. Čak je održao i motivacioni govor.

- Hajde sada da stvarno zapnemo. Spoljni svet će hteti da iskoristi ovu odluku, da joj se podsmeva, želeće da nas poremete. Ali, mi smo Liverpul. Prošli smo i kroz teže periode. Vi ste sve to prošli i pre mene. Hajde da nam to bude snaga. To bi bilo zaista kul. Hajde da iz ove sezone iscedimo sve što imamo i da dobijemo još jedan razlog da se nasmejemo kada se u budućnosti osvrnemo iza nas.

Jedini sve osvojio

JIRGEN Klop je preuzeo Liverpul u oktobru 2015, i u sezoni 2019/2020 doneo mu je prvu titule šampiona Engleske posle 30 godina i prve od osnivanja Premijer lige. Jedini je menadžer u istoriji velikana sa "Enfilda" koji je pored šampionskog naslova osvojio i Ligu šampiona, FA kup i Liga kup. Ove sezone njegov tim se još uvek bori za četiri trofeja. "Crvene" u nedelju očekuje šesnaestina finala FA Kupa sa Noričom, 25. februara finale Lige kupa sa Čelsijem, a u martu ih čeka osmina finala Lige Evrope.





Mnogo bodova, malo titula

NA 464 utakmice kao menadžer Liverpula, Klop je ostvario 288 pobeda, 96 remija i 80 poraza. Analitičari često ističu podatak da je u tri prvenstvene sezone osvajao preko 90 bodova - 99, 97 i 92 i da mu je to donelo samo jednu titulu dok Aleks Ferguson ima 13 šampionskih pehara sa Mančlester junajtedom a da ni jednom nije imao više od 91. boda.

