OTKRIVENO: Posle ovih reči Siniša Mihajlović je umro

Supruga pokojnog fudbalskog asa Siniše Mihajlovića, Arijana, u televizijskoj emisiji u Italiji otkrila je nekoliko vrlo potresnih detalja sa kraja "Mihinog" života.

"Novosti" su vam već javile kako je Arijana Mihajlović sa decom znala da je u toku poslednji mesec života njenog supruga, a da njemu o tome nisu pričali.

No, u toj istoj emisiji, ona je još o nekim stvarima govorila, za početak - o tome kako je prebrodila prvu punu godinu bez Mihe uz nju:

- Ova 2023. je bila veoma teška, mnogo je bilo različitih emocija. U prvih nekoliko meseci nisam mogla da uradim ništa, a onda sam uz pomoć stručnjaka počela da tu tugu prihvatam. Nastavila sam da živim za moju decu, nastavila da odajem počast Siniši, koji je bio istinski borac i koji je voleo život.

"Halo, ljubavi... imam leukemiju"

U razgovoru sa Silvijom Tofanin, ona je dodala da su poslednje četiri godine, od otkrića da Siniša Mihajlović ima leukemiju, pa da smrti u decembru 2022, bile teške.

- Prvi put sam na odmoru na Sardiniji primetila da je malo umorniji nego inače. Dan posle teniskog meča sa prijateljem nije mogao da ustane iz kreveta, nije mogao da hoda više. Otišli smo u hitnu pomoć, ali nisu baš znali šta je.

A onda je stigao laboratorijski nalaz. Leukemija. Ženi je to saopštio telefonom.

- On je otišao u Bolonju (na preglede), pozvao me odande telefonom i rekao "Ljubavi, imam leukemiju". Nisam znala šta da uradim, ostala sam nema. Rekla sam mu da ćemo zajedno kroz sve proći i taj prvi put smo bili veoma jaki i mislili smo da ćemo pobediti.

Prvi pravi strah

Posle te dijagnoze, Siniša Mihajlović je, prisećala se njegova žena, podvrgao prvoj tranpslataciji koštane srži i sve je delovalo da se vraća u normalu.

Ali, dve i po godine kasnije, nažalost, bolest se vratila.

- Tad sam se uplašila da ću ga izgubiti. Shvatila sam da je situacija veoma ozbiljna. Urađena je i druga transplatacija, ali bezuspešno.

Užas u Mihinim očima

Poslednja nada je bio eksperimentalni tretman u Bergamu koji, i pored dobrog početka, nije doneo željene rezultate. Doktori su obavestili suprugu da više ne mogu ništa da urade da bi spasili "Mihu".

- Doktori su mi rekli da su uradili sve što je u njihovoj moći (i da spasa više nema). A ja sam se sa decom dogovorila da njemu (Siniši) to ne kažemo. Poslednjih mesec dana smo živeli znajući da može da umre svakog dana. Rekao mi je "Izvini što ne mogu da vidim kako nam deca odrastaju i stare". Te četiri godine su bile razarajuće, imala sam šokove od onoga što sam viđala po bolnicama, videla sam i užas u Sinišinim očima. Još uvek pokušavam da se oporavim od tih trenutaka i čak i sada, noću, vraćaju mi se slike onoga što sam videla.

Poslednji sati Siniše Mihajlovića

Zvezda srpskog, italijanskog i svetskog fudbala, kako igračka, tako i trenerska, preminula je 16. decembra 2022. i to okružena ljubavlju supruge, dece i najbližih prijatelja.

- U tom trenutku smo svi bili uz njega - otkrila je Arijana, dodajući - Stajali smo oko kreveta, on je disao teško. Uzela sam ga za ruku i rekla mu "Ja ću se starati o deci". Čim je čuo te reči, poslednji put je uzeo vazduh... Bilo je to tako strašno, ali smo, nekako, svi oko njega, osetili veliku snagu i... pokuljale su i suze. Nikada nisam dozvolila sebi da me Siniša vidi kako plačem. Bila sam njegova stena. Sada se i moja deca mnogo trude da sve to prevaziđu, nisu se zatvorila u sebe. Postaju jača, žele da pokažu svom ocu da i oni to mogu - zaključila je Arijana Mihajlović.

