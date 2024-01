SANČO ODE NA POZAJMICU: Mančester junajted pronašao klub za nekadašnjeg reprezentativca Engleske

FUDBALSKI klub Mančester junajted poslaće nekadašnjeg engleskog reprezentativca Džejdona Sanča na pozajmicu do kraja sezone u Borusiju iz Dortmunda, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: EPA-EFE/PETER POWELL

Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag odstranio je u septembru prošle godine Sanča iz tima zbog lošeg rada na treninzima. Engleski fudbaler je potom na društvenim mrežama objavio da je "žrtveni jarac", a onda je odbio da se izvini menadžeru "crvenih đavola".

Sančo (23) trenira odvojeno od tima, a Mančester junajted planira da ga prosledi na pozajmicu u Borusiju do kraja sezone. On je u klub sa Old traforda stigao iz Borusije u julu 2021. godine za 85 miliona evra.

Britanski mediji navode da su pregovori dva kluba o pozajmici engleskog fudbalera u toku, a najveći problem predstavlja visina Sančove plate. Britanski Atletik navodi da je Borusija navodno ponudila da plaća trećinu plate engleskog fudbalera.

Sančo je za Mančester junajted odigrao 82 meča i postigao je 12 golova. Za reprezentaciju Engleske igrao je od 2018. do 2021. godine. Za nacionalni tim nastupio je na 23 utakmice i tri puta se upisao u listu strelaca.

