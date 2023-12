NIKO NEĆE ŽELETI PSŽ NA ŽREBU! Luis Enrike optimista pred osminu finala Lige šampiona

U SVOJE vreme važio je za predatora u šesnaestercu, igrača kojem je i milimetar dovoljan da šansu pretvori u gol. I to što je takvih fudbalera u današanje vreme sve manje - uopšte mu se ne sviđa. To je, između ostalog, legendarni Darko Pančev (58) ispričao za Sportski dodatak "Novosti" i dotakao se još mnogo tema. Od reprezentacije Srbije i žreba za Evropsko prvenstvo, preko neumoljivog golgetera Aleksandra Mitrovića, sve do Crvene zvezde koja je ove jeseni u Ligi šampiona skupo platila ceh činjenici da u svojim redovima nema golgetera kalibra "Kobre sa Vardara".