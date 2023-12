"VREME JE DA OSVOJIMO BODOVE!" Bahar najavio - Zvezda hoće da pobedi prvaka Evrope, Mančester siti

Očekivanja pred utakmicu šestog kola grupne faze Lige šampiona u kojoj će Crvena zvezda dočekati Mančester Siti u sredu od 18:45, izneo je šef stručnog štaba crveno-belih, Barak Bahar.

- Uzbuđeni smo zbog sutrašnje utakmice, jer igramo protiv najboljeg tima na svetu. Svi iz Mančester Sitija su odlični igrači. Očekuje nas velika utakmica - u kratkom dahu je počeo Bahar.



Želi izraelski stručnjak da Zvezda na talasu dobre energije i prvog mesta na tabeli Superlige, pruži sutra dobru partiju.- Želimo da iskoristimo trenutak toga što smo prvi na tabeli u Superligi, da odigramo dobru utakmicu i osvojimo bodove. Do sada smo igrali dobro, i u poslednjem meču u Bernu smo bili na nivou, ali smo mnogo promašivali. Vreme je da odigramo dobro i osvojimo bodove. Želimo da na taj način završimo grupnu fazu.Dogovarali su se trener Bahar, ali i Sitijev - Gvardiola da posle utakmice u Beogradu sednu na čašu vina.





- Sada je fokus na utakmici. Lepo je što je Gvardiola rekao posle prve utakmice da želi da sednemo i popijemo vino, ali ćemo nakon meča videti šta i kako.Analizirao je Bahar sve ono što je do sada urađeno u grupnoj fazi Lige šampiona.- Velika očekivanja smo imali u grupnoj fazi. Dobro smo igrali većinu utakmica, ali su rezultati izostali i razočarani smo. Ne želim da poredim Zvezdu i Makabi Haifu, već da na pravi način završimo grupnu fazu.Kako stoje stvari, Siti će u Beograd doći bez De Brujnea, Halanda i Dokua.- Znamo da Siti ne dolazi sa svim igračima, ali su to i dalje najbolji fudbaleri na svetu. Moramo da se spremimo za ozbiljnu utakmicu protiv kvalitetnog tima i pokušamo da napravimo dobar rezultat.Smatra Bahar da je Rodri ključni igrač Mančester Sitija.- Kad Rodri ne igra - Siti gubi. Nadam se da neće igrati sutra.Nema dileme da će Zvezdina publika i sutra biti 12. igrač.- Navijači stalno dolaze i navijaju najbolje moguće. I na gostovanjima smo se osećali kao kod kuće, jer je uvek pun stadion. Siguran sam u podršku i nadam se da će nam to pomoći da ostvarimo dobar rezultat.





Ne želi Bahar da otkriva nikakve detalje vezane za tim koji će istrčati na teren sutra.- Ne mogu da otkrivam sad formaciju, ali videćete sutra šta i kako. Spremamo se za ozbiljnu utakmicu, da odigramo onako kako znamo, da kreiramo šanse i da budemo fokusiraniji u završnici, ali i odbrani.Veće samopouzdanje vlada u timu kada je reč o defanzivi.- Što se odbrane tiče, osećam da smo bolji tim u tom segmentu. Važno je da se dobro branimo sutra, jer igramo protiv kvalitetnog protivnika, ali to važi i za ofanzivni deo igre - zaključio je Bahar.

