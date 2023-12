PARTIZAN PORAŽEN U NIŠU: Radnički posle preokreta savladao crno-bele (VIDEO)

FUDBALERI Partizana doživeli su drugi poraz u prvenstvu, potšo su u 18. kolu Superlige Srbije izgubili u Nišu od Radničkog sa 2:1.

Teren na "Čairu" je bio težak i bolje se u takvim uslovima snašao domaćin koji je do trijumfa stigao posle preokreta, jer su gosti prvi poveli na ovoj utakmici.

Vredi istaći da izabranici Slavoljuba Đorđevića na poslednja četiri meča nisu postigli gol, a ovog ponedeljka su dva puta upseli da zatresu mrežu "parnog valjka".

Što se meča tiče, Radnički je stvorio više prilika. Ipak, crno-beli su prvi došli do vođstva. Igrao se 53. minut kada je Mateus Saldanja sjajno dodavanje Kristija Belića pretvorio u pogodak.

Domaćin je do izjednačenja došao u 67. minutu preko Save Petrova koji je pogodio sa bele tačke. Penal je skrivio Siniša Saničanin koji je laktom u skoku udario Nemanju Belakovića.

Nišlije su do preokreta došle u 73. minutu. Nakon kornera Mihajlo Ilić je zatresao sopstvenu mrežu. Njega je lopta pogodila i prevarila Aleksandra Jovanovića.

Partizan je do kraja meča pokušao da izbegne poraz. Veliku priliku imao je Gajas Zahid no njegov pokušaj je izblokirao David Petrović.

Posle ovog poraza crno-beli su pali na drugo mesto na tabeli. Imaju 43 boda koliko i Crvena zvezda, ali slabiju gol razliku. Radnički je ostao 15. sa 16 bodova.

Radnički - Partizan 2:1 (0:0)

Stadion: "Čair". Gledalaca: oko 5.000. Sudija: Marko Ivković. Strelci: Petrov 67 pen, Ilić 73 ag (Radnički) - Saldanja 53 (Partizan).

Radnički (4-2-3-1): Rosić - Jamkam, Vojnović, Bakić, Petrović – Pejović, Ilić – Jovanović (od 92. Frej), Mesarović (od 77. Stajić), Belaković (od 77. Cvetković) – Petrov (od 86. Ivelja).

Partizan (4-2-3-1): A. Jovanović – Stojković, Saničanin, Ilić, Antić – Kanute (od 63. Šćekić), Belić (od 78. D. Jovanović) – Kalulu (od 78. Menig), Natho (od 70. Nikolić), Zahid – Saldanja.

Drugo poluvreme: Radnički - Partizan 2:1

90+4' - Kraj utakmice!

90' - Utakmica na "Čairu" je produžena za četiri minuta.

89' - Velika prilika za goste. Crno-beli su sjajno kombinovali, lopta je došla do Zahida čiji udarac je odlično izblokirao David Petrović.

88' - Pokušao je Partizan da zapreti posle kornera, ali odbrana Nišlija je bila dobro postavljena pa opasnosti nije bilo.

73' - Šok za crno-bele. Radnički je došao do preokreta. Mihajlo Ilić je postigao autogol nakon centartšuta iz kornera. Petrović je skrenuo loptu glavom, a ona je pogodila defanzivca crno-belih i prevarila Jovanovića.

72' - Dobar napad Partizana. Nikolić se odmah našao u prilici, ali sada je njegov udarac zaustavio Rosić. I Jovanović se istakao na drugoj drugoj strani. Odbranio je udarac Mesarovića.

71' - Sve karte na napad baca Igor Duljaj. Nemanja Nikolić je zamenio Bibarsa Natha. Prethodno je i Aleksandar Šćekić ušao u igru mesto Franka Kanutea.

67' - Sava Petrov je bocnuo loptu i savladao Jovanovića i poravnao ishod na 1:1. On je bio strelac i u prvom meču ovih rivala u Beogradu.

65' - Pokazao je sudija Marko Ivković na belu tačku. Siniša Saničanin je u skoku faulirao Nemanju Belakovića i Radnički će dobiti priliku da poravna rezultat.

58' - Jovanović na sjajan način spasao Partizan. Belaković je šutirao, lopta je pogodila Saničanina i dobila je čudnu putanju. Golman gostiju je bio odlično postavljen i uspeo je da interveniše te na taj način spreči izjednačenje.

56' - Još jeda dobar napad gostiju. Kalulu je centrirao, a Zahid iz prve tukao glavom. Ipak, golman domaćih je bio na visini zadatka.

53' - Odmah je stigla kazna i Partizan je poveo na "Čairu". Dobro loptu je Saldanja dobio od Belića, Brazilac je iz prve šutirao i savladao je Rosića. Ovo je bio 12. prvenstveni gol za bivšeg igrača Džef junajteda.

52' - U velikoj prilici se našao Jamkam. Ukrao je Kamerunac loptu i krenuo u napad, dobio je dobar pas od Mesarovića, no iz izgledne pozicije je šutirao preko gola-

48' - Dobar napad Partizana. Lopta je posle ubacivanja Zahida došla do Natha koji je šutirao iz prve iskosa sa desne strane. Dobro je to pratio jedan igrač Radničkog i izblokirao je udarac kapitena crno-belih na ovom meču.

46' - Počelo je drugo poluvreme na "Čairu".

Prvo poluvreme: Radnički - Partizan 0:0

45' - Najbolja prilika za goste. Natho je šutirao levom nogom sa 16 metara, Rosić je odlično intervenisao i odbio je loptu u konrer. Odbrana Radničkog je dobro ragovala posle prvog udarca iz ugla crno-belih. To je ujedno bilo sve kada je u piotanju prvo poluvreme.

44' - U razmaku od dva minuta Ivković je pokazao dva žuta kartona, po jedan na obe strane. Na jednoj strani je to bio Stojković, a na drugoj Vojnović.

40' - Dosta sreće za goste. Nemanja Belaković je umakao obrani rivala, poslo oštru loptu ka Petrovu koji je iz odlične pozicije prebacio gol crno-belih. Ipak, da se mreža Partizana zatresla bilo bi posla za sudije u VAR sobi jer se Belaković vrlo verovatno nalazio u ofsajdu.

38' - Pokušao je Natho iz velike daljine, ali dobro je bio postavljen Lazar Rosić i bez većih problema je zaustavio udarac Izraelca.

35' - Glavom je šutirao Bakić posle novog kornera. Ipak, opet je bio neprecizan, te i dalje nema promene rezultata na "Čairu".

32' - Domaćin je izveo i treći korner. Sada se ništa bitno nije desilo. Pejović je šutirao posle odbijene lopte, ali je ona otišla visoko preko prečke.

29' - Oprobao je udarac i Frank Kanute. Šutirao je iskosa sa leve strane, no lopta je otišla daleko pored gola rivala.

27' - Dobar kontranapad izabranika Slavoljuba Đorđevića. Sava Petrov je probio po desnoj strani, ostavio je loptu za Mesarovića čiji udarac je izblokirao Ilić.

20' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Mihajlo Ilić. Mladi fudbaler Partizana je neoprezno faulirao fudbalera Radničkog. Dileme za sudiju Marka Ivkovića nije bilo i upisao je u beležnicu štopera gostiju.

16' - Velika šansa za Radnički. Aleksandru Jovanoviću je ispala lopta iz ruke nakon centaršuta iz kornera, na pravom mestu se našao Bakić koji je šutirao leđima okrenut golu, nije bio precizan pošto je lopta otišla preko gola. Dosta sreće imali su crno-beli u ovoj situaciji.

13' - Najbolji napad do sada na utakmici. Lopta je došla do Zahida koji se našao u dobroj poziviji, ali nije uspeo da se snađe u gužvi pa do promene rezultata nije došlo.

8' - Još jednom je Kalulu na muke stavio defanzvice Radničkog. Ipak, kao i prvi put i sada nije bilo opasnosti po gol koji čuva Rosić.

4' - Kalulu je dobio loptu u prostor, hteo je da uposli Saldanju, no osujetila je to odbrana Nišlija i sprečila dobru priliku crno-belih.

3' - Prvi opasan napad imao je Radnički. Jovanović je ostavio povratnu loptu Mesaroviću čiju udarac sa nekih 14 metara je bio izblokiran. Domaćin je izveo i prvi korner, ali opasnosti po goste nije bilo.

1' - Počela je utakmica na "Čairu".

Uoči meča:

Sastavi timova:

Radnički (4-2-3-1): Rosić - Jamkam, Vojnović, Bakić, Petrović – Pejović, Ilić – Jovanović, Mesarović, Belaković – Petrov.

Partizan (4-2-3-1): Jovanović – Stojković, Saničanin, Ilić, Antić – Kanute, Belić – Kalulu, Natho, Zahid – Saldanja.

Crno-beli na jugu Srbije žele da sačuvaju vrh tabele. U prvom meču u Beogradu bilo je veoma zanimljivo. Nišlije su vodile sve do 79. minutu kada je Bibars Natho izjednačio sa bele tačke, a pobedu "parnom valjku" je doneo Ksander Severina u 87. minut. Jedini strelac za Radnički bio je Sava Petrov.

Pobednika nije bilo u poslednjoj utakmici odigranoj u Nišu. Duel na startu prošle sezone obeležila je kiša golova - 3:3.

Vredi istaći da se na "Čair" posle osam godina vraća golman Aleksandar Jovanović golman gostujućeg tima. On je dres Radničkog nosio u sezoni 2015/2016 i tada je 29 puta bio među stativama.

Partizan u ovaj meč ulazi nakon što je u osmini finala Kupa Srbije tek nakon penala eliminisao drugoligaša Grafičar, dok je domaćin ubedljivo poražen na "Marakani" od Crvene zvezde - 5:0.

