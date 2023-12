ZVEZDA OBORILA SVETSKI REKORD I STIGLA PARTIZAN! Triler na Marakani rešilo "čudo od deteta" (VIDEO)

Crvena zvezda je novi svetski rekorder po broju prvenstvenih utakmica u nizu bez poraza na domaćem terenu, a do 122. takvog meča stigla je savladavši Mladost iz Lučana u vrlo zanimljivom meču: konačan rezultat 3:1, uz gol i asistenciju 18-godišnjeg rezerviste Jovana Mijatovića, omogućio je šampionu da se po bodovioma izjednači sa vodećim Partizanom, koji može da se vrati na +3 ako u ponedeljak od 16 časova savlada Radnički u Nišu.

Lučanci su na najveći srpski stadion došli kao peti na tabeli, pa u nekoj opštoj priči o fudbalu ne bi trebalo da bude izenađenje da neko tako visoko pozicionian muči drugoplasiranog, ali...

Ne samo da je vrednost crveno-belih prema specijalizovanom sportskom sajtu Transfermarkt čak 73 miliona evra, a Mladosti više nego 20 puta manje (3,5 miliona) - već je ekipa Baraka Bahara dosad bila najnemilosrdniji domaćin u ovom šampionatu, uspešniji pred svojom publikom čak i od vodećeg Partizana.

Ali, brojke i slova su jedno, a prikazano na terenu nešto drugo, pa je tako ekipa trenera Tomislava Sivića ne samo pretila od prvog minuta, već čak i kada je nespretnim podizanjem ruke Varjačića skrivila penal, što je Aleksandar Katai u 8. minutu pretvorio u 1:0...

... odmah potom preko 17-godišnjaka izjednačila. Odličnu akciju Lekovića i udovičića, atraktivno je završio momak rođen 2006. godine, Uroš Sremčević, nadmudrivši iskusne Spajića i Dragovića:

Mladost nije srljala kada bi imala loptu, ali je dovoljno strpljivo gradila svoje akcije da prizove čak i zvižduke domaćim igračima sa zapadne tribine, što su samo privremeno utišale neke od boljih akcija domaćih, poput šansi koje su imali Hvang ili Katai.

Barak Bahar, nezadovoljan viđenim, poslao je Zvezdinu mladost na iskustvo Mladosti u nastavku meča. Mitrović, Mijailović i Bukari se nisu vraćali na teren posle velikog predaha, a odmenili su ih desni spoljni Kosta Nedeljković, krilni napadač Nikola Knežević i špic Jovan Mijatović. Upravo je on obradovao "delije" u 68. minutu.

Desilo se to nakon što se lopta odbila u vis posle jednog pokušaja crveno-belih, da bi je Vladimir Lučić spustio baš gde treba za mladog saigrača: Mijatović je pratio akciju na rubu kaznenog prostora i odatle uputio neodbranjiv udarac u donji desni ugao gola koji je čuvao bivši Zvezdin golman Saša Stamenković.

Nadali su se gosti da bi prvi put posle sedam godina mogli da osvoje bodove protiv ekipe iz Ljutice Bogdana 1a, ali niti im je suparnik dozvolio novu priliku za nešto tako, niti je bilo rešenja u Sivićevoj ekipi kada je Mijatović izrastao u junaka meča:

Igrao se 89. minut kada je mladi napadač domaćih pimplovao loptu u kaznenom prostoru rivala, okrenut leđima golu, pa proigrao iza sebe Inbom Hvanga koji je, poslavši loptu pod prečku, postigao prvi pogodak u dresu crveno-belih, a postavio konačnih 3:1.



Svetski rekord Crvene zvezde

"Delije" na utakmici Crvena zvezda - Mladost Lučani

Fudbaleri Zvezde su nestvaran niz započeli još 30. aprila 2017. godine, kada su pobedili sa 2:0 Vojvodinu golovima sadašnjeg prvotimca Gelora Kange, kao i Srđana Plavšića. Uključujući meč s Lučancima, crveno-beli su "vezali" 122 utakmice bez poraza na stadionu "Rajko Mitić" u domaćem prvenstvu, a ostvaren je bilans od 110 pobeda i 12 remija uz gol razliku - 338:54.





KRAJ! Zvezda - Mladost 3:1

Subotnjim rezultatom protiv Mladosti Zvezda je prestigla Real Madrid (čiji niz je trajao od 1957. do 1965. godine) i zauzela prvu poziciju na "večitoj listi" najnemilosrdnijih domaćina u prvenstvu sa serijom od 122 meča bez poraza na svojoj "Marakani".

89' - Gol, 3:1! Inbom Hvang daje prvi gol u dresu Zvezde, i to na asistenciju Mijatovića posle pimplovanja!

86' - Menja Barak Bahar Lučića, ulazi Endijae.

85' - Mladost i dalje ne kreće sa velikim brojem igrača u napade, iako gubi. I dalje igra pažljivo u odbrani, pa u tranziciji želi do pogotka, ali... vreme ističe gostima.

80' - Fudbaler gostiju Silue dobija žuti karton jer je po licu, u borbi za loptu, udario Lazara Nikolića. Nakon toga je Kanga centrirao, a Spajić još jednom bio u prilici, da bi rezultat ostao 2:1.

79' - Prva greška golmana gostiju Stamenkovića na ovom meču, nije najbolje reagovao u "sudaru" sa Olanjinkom, pa je lopta umalo završila u mreži Mladosti, no Knežević nije postao strelac usred intervencije odbrane Lučanaca na pola metra od gol-linije.

78' - Ovako je Jovan Mijatović dao gol za drugo Zvezdino vođstvo protiv Lučanaca:

77' - Sve bolje igra Crvena zvezda, čijim je igračima sada mnogo lakše posle prelaska u novo vođstvo. Stvorena je još jedna šansa posle lepe akcije na desnoj strani, a završena je nepreciznim pokušajem glavom Uroša Spajića.

76' - Prva prava šansa na utakmici za Pitera Olanjinku. Dobro je reagovao na centaršut Kange iz kornera s desne strane, a Stamenković mu je odbranio udarac glavom.

72' - Strelac prvog gola na meču, Katai, izlazi iz igre, menja ga Gelor Kanga.

71' - Radivojević menja Žunića u ekipi Mladosti

68' - Gol za Zvezdu! Jovan Mijatović, niskim udarcem s distance! Opet je obradovao "delije", kao i protiv Javora kada je bilo napeto, a sada je to učinio nakon što se lopta odbila u vis posle jednog pokušaja crveno-belih, da bi je Vladimir Lučić spustio baš gde treba za saigrača koji je pratio akciju na rubu kaznenog prostora.

61' - Prva izmena kkod gostiju, Veličković ustupa mesto Donaldu Molsu iz Kameruna.

Olajinka na utakmici Crvena zvezda - Mladost Lučani u prvenstvu Srbije u fudbalu

58' - Povukli su se Lučanci, nisu onoliko opasni kao u prvom poluvremenu, ali su ujedno i otežali posao rivalu. Tek sada, 13 minuta od početka drugog poluvremena, Zvezda preti, i to preko Lučića koji je neprecizno šutirao.

53' - Utakmica je nastavljena.

51' - Kraći prekid meča, jer se igrač gostiju Leković požalio na povredu. Bakljada "delija" ne prestaje... Manjeg je inteziteta, ali ne prestaje.

48' - Novi pirotehnički "nastup" Zvezdinih pristalica, dim se nadvio nad terenom od severne do južne tribine, ali se i dalje igra.

46' - Počelo je drugo poluvreme! Zvezda je sada sa dva napadača (Olanjinka i Mijatović), a jednim umesto dosadašnja dva zadnja vezna igrača (na terenu je ostao Hvang).

Hvang na utakmici Crvena zvezda - Mladost Lučani u Superligi Srbije

Zamenjeni su u ekipi domaćih Mitrović, Mijailović i Bukari.

Tri izmene će izvršiti Barak Bahar, koji uvodi momke iz Zvezdine omladinske škole. Desni spoljni Kosta Nedeljković, špic Jovan Mijatović i krilni napadač Nikola Knežević su spremni da uđu u igru.

Kraj poluvremena. I te kako sadržajnog, naročito u uvodnom delu. Tek drugi put ove sezone Zvezda u prvenstvu ne vodi na poluvremenu, prvi put je to bilo protiv TSC-a.

45' - Nova dobra prilika za Zvezdu, Katai je glavom umalo promenio rezultat, ali ostalo je nerešeno.

45' - Posle duže vremena Mladost je unela loptu u Zvezdin šesnaesterac, a centaršut nije bio dovoljno kvalitetan da bi se ugrozio Glazer. Nije dobro okončana ni potonja kontra crveno-belih. Igraće se tri minuta sudijske nadoknade vremena.

44' - Oštar centaršut Zvezdine "desetke" ka bližoj stativi gde je Hvang utrčao i probao da loptu prebaci ka daljem delu gola, no nije uopšte zahvatio loptu kako je želeo. Ostaje 1:1.

43' - Olajinka se posle driblinga na levom krilu izborio za prekršaj, na oko dva metra od kaznenog prostora. Centriraće Katai.

41' - Ne uspeva domaći tim da probije vrlo organizovan dvodelni bedem Lučanaca, što nailazi na prve zvižduke (sa zapadne tribine, dok sa "severa" traje glasna podrška).

37' - Nastavljena je utakmica, Uroš Spajić se pridigao i rekao da može da nastavi, mada deluje pomalo ošamućeno. Ostaje nada da će sve biti dobro s njim.

34' - Prekinut je meč jer se Spajić nezgodno sudario sa saigračem, Mijailovićem. Leži, ukazuje mu se pomoć, čini se da se samo dobro ugruvao i da će nastaviti da igra.

31' - Pravi 17-godišnji Sremčević prilične probleme Zvezdi. Dao joj je gol, a sad naterao Dragovića da skrivi prekršaj za žuti karton.

Trenutak kada je Aleksandar Kati izveo penal i doneo kratkotrajnu prednost Zvezdi protiv Mladosti iz Lučana

29' - Odličan šut Osmana Bukarija i izvrsna odbrana Saše Stamenković. Novi korner za domaće.

23' - SVEMIRSKA KOREOGRAFIJA: Evo šta su "delije" uradile na severnoj tribini tokom meča Crvena zvezda - Mladost Lučani (FOTO)

18' - Ovako je 17-godišnji Sremčević izjednačio na stadionu "Rajko Mitić":

17' - Ovako je Zvezda povela:

16' - Obično Stefan Mitrović igra levo u Zvezdinim akcijama, no on je ovoga puta u tandemu sa Hvangom nadesnoj strani, pa sa levog krila preti Lučić ili, kao sada, Nikolić koji je centirirao, a lob-pokušaj-glavom Olanjinke ostao samo - pokušaj.

13' - Dve dobre akcije Zvezde u prethodna tri minuta. Najpre je Katai centrirao s leve strane, a lopta prebacila sve koji su hteli da odigraju, no prohujala je tik pokraj gola gostiju. A onda je u novoj akciji branioca titule s leve strane došlo do boljeg centaršuta, Olanjinka je potom zahvatio loptu glavom no preslabo da bi se opet savladao Saša Stamenković, koji je od 2008. do 2011. igrao za Zvezdu (na 89 prvenstvenih mečeva) i osvojio Kup Srbije.

9' - Kakva utakmica, gol za Mladost! Leković je započeo akciju, Udovičić s levog krila idealno centrirao, a Uroš Sremčević, momak rođen 2006. godine, u punom trku, nadmudrio Spajića i Dragovića i atraktivnim potezom dao gol za 1:1!

8' - Gol! Alekandar Katai iz jedanaesterca, 1:0 za Zvezdu!

7' - Penal za Zvezdu! Posle kraće akcije kod kornera, Hvang je centrirao, a Varjačić podigao ruku u skoku i baš u nju bio pogođen unutar šesnaesterca.

6' - Novi minut, nova šansa! Hvang je šutirao sa ivice kaznenog prostora gostiju, lopta pogađa Lekovića i... biće korner.

5' - Vrlo buran početak meča, nova prilika i to za Mladost. Stvorili su gosti višak igrača na suparničkoj polovini (drugi put), ponovo je Varjačić centirirao i to nisko, pravo za Veličkovića, koji je ostao sam - a promašio loptu.

4' - Odlična akcija crveno-belih, Lučić je posle driblinga centrirao s levog krila, Hvang kod dalje stative volej izveo vrlo dobro, a Stamenković sprečio pogodak.

3' - Prvi šut na meču izveli su gosti: Marko Veličković je s leve strane oprobao udarac, a lopta je bila upućena nedovoljno jako, i nedovoljno precizno, da bi predstavljala problem za golmana Zvezde Glazera.

2' - Varjačić je ostao sam na desnom krilu napada Lučanaca, centrirao je solidno, a Lazar Nikolić izbacio loptu iz Zvezdinog šesnaesterca.

1' - Utakmica je počela!

Detalj pred početak meča Crvena zvezda - Mladost Lučani

U prvom meču dana, Radnički 1923 je uz igrača manje odoleo TSC-u, rezultat je bio 0:0, pa je na vrhu tabele sada stanje: Partizan 43 boda, Zvezda 40, TSC 33, Novi Pazar 26, Mladost 25, Čukarički 23...



Za Mladost brani bivši Zvezdin golman, 38-godišnji Saša Stamenković, a u formaciji 4-3-3 ispred njega su Milošević, Sremčević, Varjačić, Udovičić - Žunić, Ćirković, Leković - Mirić, Silue, Veličković.

Evo i sastava crveno-belih za ovaj meč: Glazer, Nikolić, Spajić, Dragović, Mitrović, Mijailović, Hvang, Katai, Bukari, Lučić, Olanjinika

Uoči meča

Crvena zvezda je pobedila Radnički iz Niša u osmini finala Kupa Srbije na stadionu „Rajko Mitić“ ubedljivim rezultatom 5:0, a upravo je taj meč bio je dobra uvertira za duel protiv lučanske Mladosti koji može da uđe u udžbenike fudbalske istorije.

Crveno-beli, naime, imaju priliku da sruše svetski rekord i nađu se ispred Real Madrida sa 122 utakmice bez poraza na domaćem terenu u nacionalnom prvenstvu.

Prvotimci kluba iz Ljutice Bogdana 1a su se nakon rutinske pobede nad niškom ekipom plasirali u četvrtfinale Kupa Srbije. Crveno-beli su bili izuzetno raspoloženi, u prilog tome govori i činjenica da se pet različitih fudbalera upisalo u listu strelaca, a prikazano izdanje je pravi poziv navijačima da u subotu dođu na Marakanu i svedoče obaranju svetskog rekorda.

Fudbaleri Zvezde su niz započeli još 30. aprila 2017. godine, kada su pobedili sa 2:0 Vojvodinu golovima sadašnjeg prvotimca Gelora Kange, kao i Srđana Plavšića. Do sada su igrači crveno-belih vezali 121 utakmicu bez poraza na stadionu „Rajko Mitić“ u domaćem prvenstvu, a ostvaren je bilans od 109 pobeda i 12 remija uz gol razliku - 336:53.



"Naši prvotimci će imati šansu da u subotu ostvare istorijski rezultat, prestignu španski Real Madrid, čiji niz je trajao od 1957. do 1965. godine, i zauzmu prvu poziciju sa serijom od 122 meča bez poraza na Marakani, koja je poznata kao neosvojiva tvrđava", navodi se u saopštenju aktuelnog šampiona Srbije.

